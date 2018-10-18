İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alevlerin sardığı kömürlük kullanılmaz hale geldi

Eskişehir’de bir evin kömürlük bölümünde çıkan yangında eşyalar kullanılmaz hale geldi.

Eskişehir'de bir evin kömürlük bölümünde çıkan yangında eşyalar kullanılmaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, olay Erenköy Mahallesi Yazar Sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan müstakil bir evin kömürlük olarak kullanıldığı yerinde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında, alevler tüm kömürlüğü sardı. Kömürlükten duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı. Tazyikli su ile yangına müdahale eden ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına aldıktan sonra söndürdü. Daha sonra ekipler, yangının tekrar çıkma ihtimaline karşı soğutma çalışmaları yaptı.


Meydana gelen yangında neredeyse tamamen yanan kömürlük içinde bulunan eşyalar da kullanılmaz hale geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.