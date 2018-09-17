Alişan Kapaklıkaya'nın acı günü

Eğitimci ve yazar kimliği ile tanınan Alişan Kapaklıkaya'nın yurt dışında yaşayan ve önceki gün hayatını4 kaybeden dayısı Mevlüt Karakoç sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Katıldığı programda kardeşi ile başından geçen siyah pantolon hikayesini anlatarak izleyenleri yasa boğan Alişan Kapaklıkaya'nın Belçika'da yaşayan 63 yaşındaki dayısı Karakoç son yolculuğuna uğurlandı. Yakalandığı hastalık nedeniyle Belçika'da operasyona alınan ve ameliyat masasından kalkamayan Karakoç, yaşam mücadelesini kaybetti. Cuma günü hayatını kaybeden Karakoç, memleketi Sivrihisar ilçesine bağlı Sığırcık Köyünde dün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Yoğun katılımın olduğu cenazede, Alişan Kapaklıkaya büyük üzüntü yaşadı. Yaklaşık 17 yıldır kardeşini görmeyen anne Elif Kapaklıkaya da cenazede baygınlık geçirdi.