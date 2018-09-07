Almanlar Tepebaşı’ndan ilham alıyor

Treptow-Köpenick Belediye Başkanı Oliver Igel ve heyeti, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın nezaretinde, Tepebaşı Belediyesinin proje ve merkezlerini gezdi. İncelemeler sırasında Başkan Ataç, konuk heyete Tepebaşı Belediyesi’nin hayata geçirdiği projeler ve merkezlerin verdiği hizmetler hakkında bilgiler aktardı. Alman heyeti ağırlamaktan ötürü duyduğu memnuniyeti belirten Ataç, iki ülke arasında kurulan dostluk bağına dikkat çekerek, “Treptow-Köpenick Belediyesi ile kardeş şehir protokolünü imzalamamızın ardından çok güzel ve verimli ilişkiler geliştirdik. Geçtiğimiz dönemde Almanya’da açtığımız Demiryolu Kültürü Ortak Mirası Sergisi’nin ikinci ayağını şimdi Eskişehir’de gerçekleştirdik. Konuklarımız ayrıca Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu’nu da yerinde görme şansı buldu. Ayrıca kardeş şehrimiz ile ortak hibe projesi olarak geliştirdiğimiz Kuluçka Merkezi projesi hakkında da önemli toplantılar gerçekleştirdik. Ayrıca belediyemizin geliştirdiği projeleri, hayata kazandırdığı hizmetleri gördüler. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunmanın, Avrupa belediyeciliğini tanımanın önemine inanıyorum. Öte yandan Türk-Alman ilişkilerinin, yerel anlamda iyileştirilmesi de iki ülke adına güzel bir katkı ifade ediyor. Treptow-Köpenick Belediyesi ile ilişkilerimizi güçlendirerek geliştirmeye devam edeceğiz. Onların bizden, bizim de onlardan öğrenecek şeylerimiz var” dedi.

"İki ilçe arasında birçok benzerlik var"

Oliver Igel ise Tepebaşı temasları hakkında yaptığı değerlendirmede, “İlk kez Tepebaşı’nı ziyaret etme fırsatım olduğu için çok memnunum. İki ilçe arasında birçok benzerlik var ve umarım önümüzdeki birkaç yıl içinde birbirimizden çok şey öğreneceğiz. Böylece Türk- Alman ilişkilerini yerel düzeyde güçlendirmeye küçük bir katkı yapacağız. Gezerek gördüğümüz, tanıdığımız projeler, örnek projeler. Bu bizim için ilham verici oldu. Kardeş şehir ilişkilerimizin sürdürülebilir olması için de elimizden geleni yapacağız. Bu, zaman zaman sekteye uğrayan Türk-Alman ilişkileri içinde verimli olacaktır” diyerek Başkan Ataç’a gösterdiği misafirperverlikten ötürü teşekkür etti.