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25 Ağustos 2018 16:07

Alyansı parmağına sıkışan vatandaşı itfaiye kurtardı

Eskişehir’de, alyansı parmağına sıkışan bir şahsı itfaiye ekipleri kurtardı.

Alyansı parmağına sıkışan vatandaşı itfaiye kurtardı

25 Ağustos 2018 16:07


Edinilen bilgiye göre, olay, Gültepe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tuncay Güngör Caddesi üzerindeki Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı merkez binasında meydana geldi. Akşamüstü sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Feridun B.’nin alyansı parmağına sıkıştı. Parmağını yüzüğü çıkarmak için zorlayan şahıs, parmağını kesip daha da şişmesine neden oldu. Yüzüğünü çıkaramayan Feridun B., kendi imkanlarıyla itfaiyenin yolunu tuttu. Burada durumunu ekiplere bildiren şahıs için çalışma başlatıldı.



Avuçiçi taşlama cihazıyla alyans kesildi


İtfaiye ekipleri tarafından Feridun B.’nin eli korunaklı bir şekilde masa konuldu. Daha sonra ekipler, alyansın sıkıştığı parmağa zarar gelmeyecek şekilde avuçiçi taşlama cihazıyla yüzüğü kesti. Şişen ve kan dolaşımının yavaşlamasıyla moraran parmaktan sorunsuz bir şeklide alyans çıkartıldı.


Öte yandan, ekipler, bu yılki yaz döneminde 4’üncü kez aynı olayın yaşandığını söyleyerek özellikle sıcak havalarda meydana gelen bu olaylara dikkat edilmesi konusunda uyardı.




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