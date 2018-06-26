Aman dikkat

Eskişehir’de anahtarcılık ve çilingirlik yapan Soner Altın, hırsızlar sosyal medya paylaşımlarını takip ettikleri belirtti. Hırsızların girecekleri evleri sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlardan tespit ettiklerini ifade eden Altın, "Tatildeyken sosyal medyada paylaştığınız gönderiler, sizin nerede olduğunuzu gösteriyor. Hırsızlarda nerede olduğunuzu ve ne zaman geleceğinizi bu ortamlardan öğrenebiliyor. Bu tür paylaşımları yanlış buluyorum. O an yaşadıklarını paylaşmak istiyorlarsa da bence eve gelince paylaşsınlar daha iyi. Tatile gittiği zamanda evine hırsız girmesinden dolayı bize dert yanan çok müşterimiz oldu. Hırsız sosyal medyadan tespit etmiş" dedi.

"Eski ’Meraklı Melahat Teyze’leri arıyoruz"

Son olarak komşuların birbirlerine karşı duyarlı olmaları gerektiğine dikkat çeken Altın şunları söyledi;

"Komşuların birbirlerine karşı duyarlı olmalarını öneriyorum. Şu günlerde eski ’Meraklı Melahat Teyze’leri arıyoruz. Neden? Onlar her tıkırtıya çıkar bakardı, ilgilenirdi. Bu konular da komşuluk ilişkileri çok önemli. Bazen işlem yaptığımız kapılarda spiral taş kullanarak çalışıyoruz. Karşı komşunun yanımıza gelip de “Siz ne yapıyorsunuz” dediğini görmüyoruz. Bu da bir duyarsızlıktır."