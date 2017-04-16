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16 Nisan 2017 11:46

Ambulanslarla oy kullanmaya gittiler

Eskişehir’de hastanelerde tedavi gören vatandaşlar, Sağlık İl Müdürlüğü’nün tahsis ettiği ambulanslarla oylarını kullanıyor.

Ambulanslarla oy kullanmaya gittiler

16 Nisan 2017 11:46


Hastanelerde tedavi gören vatandaşlar, referandumda oy kullanmaya devam ediyor. Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yaklaşık 40 araç tahsis edilen hastalar, tedavi gördükleri hastanelerden alınarak oy kullanacakları okullara götürülüyor. Durumu iyi olan vatandaşlar minibüslerle oy kullanmaya götürülürken, yürüyemeyen ya da sağlık durumu iyi olmayan hastalar ise sedye ve tekerlekli sandalyelerle ambulanslara alınıyor. Oyunu kullanan hasta vatandaşlar ise, yeniden hastanelere götürülerek, tedavilerine devam ediliyor. Oy kullanan hastalar uygulamadan ötürü memnun olduklarını söylerken, projeyi hayata geçirenlere teşekkür ettiler.




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