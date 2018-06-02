Anadolu Cup’ta şampiyon Anadolu Üniversitesi

Müsabakaların ardından ise Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan’ın da katılımıyla ödül töreni gerçekleştirildi. Turnuva hakkındaki görüşlerini dile getiren Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan, “Anadolu Üniversitesi her yaştaki insanımıza, gençlerimize ve çocuklarımıza sportif aktivitelere katılmaları konusunda ciddi destekler veriyor. Bugün birçok şehirden katlım gösteren çocuklarımızın turnuvasına ev sahipliği yaptık ve bu turnuvada Anadolu Üniversitesi Futbol Takımımız şampiyonluğu elde etti" diyerek konuşmasında, kardeşlik, dostluk ve centilmenliğin sporda öncelikli olduğunun altını çizdi.

“Amacımız kent ve ülke futboluna katkıda bulunmak”

Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Celal Avni Öztürk ise, “Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi bünyesinde bulunan Gençlik ve Spor Kulübümüz aracılığıyla 17 branşta faaliyet sürdürmekteyiz. Bu branşların başında futbol geliyor. Üniversitemiz Futbol Takımı BAL Liginde mücadele ediyor ve müthiş bir altyapımız da var. İşin performans dışında altyapı ve eğitim boyutu da bizim için son derece önemli. Ancak 10 yaş grubundaki futbolcularımızın ligleri olmadığı için özel turnuvalarla çocuklarımızın gelişimlerini sağlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda arkadaşlıkları ve dostlukları pekiştirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda ilk kez Gençlik ve Spor Kulübü olarak bu etkinliği düzenledik. Bu etkinlikle çocuklarımızın tavır ve davranışları, centilmenlikleri öğrenmeleri bizleri çok mutlu ediyor. Zaten amacımız, kent ve ülke futboluna küçük de olsa bir katkı sağlamaktır" dedi.

Şampiyon Anadolu Mavi Takım

Türkiye’nin farklı illerinden 12 farklı takımın ve yaklaşık 240 sporcunun katıldığı ve ilk kez düzenlenen turnuvanın şampiyonu Anadolu Üniversitesi Mavi Takım oldu. Turnuvada Eskişehir DSİ ikinci, Arabayatağı Spor üçüncü, Anadolu Üniversitesi Kırmızı Takım ise dördüncü oldu. Minik Futbolcular kupa ve madalyalarını Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Anadolu Üniversitesi Genel Sekreteri Cetin Kaya, SKS Başkanı Celal Avni Öztürk ve TÜFAD Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Bingöl’den aldı.