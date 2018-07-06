Anadolu Tömer’de mezuniyet heyecanı

Atatürk Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşen tören, Anadolu Üniversitesi tanıtım filmi ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam eden programın açılış konuşmasını Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan yaptı. Anadolu Tömer’in başarısının öğrencilerle birlikte geldiğine değinen Rektör Gündoğan; "Bu farklı bir mezuniyet. Genelde mezuniyetler veda özelliğini taşır. Bu mezuniyette ise tam tersine biz yeni bir başlangıca kapı açıyoruz. İnşallah bundan sonra Tömer’i bitiren ve mezun olan öğrencilerimiz sizler, üniversitemizin farklı bölümlerinde eğitim-öğretime devam edeceksiniz. Aslında bu hem bir veda, hem bir hoş geldin töreni. Tömer’de göstermiş olduğunuz başarıların üniversitemizin devam edeceğiniz diğer bölümlerinde de artarak devam edeceğini gerçekten, yürekten inanıyorum. 10 ay gibi kısa bir süre içerisinde çok güzel Türkçe öğrenilmesi öğrencilerimizin bizi ziyadesiyle mutlu ediyor aslında. Türkiye’den yurt dışına çok Türk öğrenci gönderiyoruz. Başka ülkelerde yabancı dilleri öğrenmek için çok büyük çaba sarf ediyorlar. Türkiye’deki yabancı dil öğretimi ile ilgili sorunlarımız var. Ama ben yurt dışından gelip de Türkiye’de Türkçeyi bu kadar kısa sürede öğrenen sizleri gerçekten tebrik ediyorum. Bu tabii ki iki türlü bir başarı. Birincisi sizlerin başarısı. Bu kadar kısa sürede neredeyse ana dilini konuşur gibi Türkçe konuşmak sizin başarınız. Ama aynı zamanda Tömer’in de büyük başarısı. Biz de demek ki güzel Türkçe öğretiyoruz burada. Bu da bunun bir göstergesi” dedi.

“Türkçe dünyanın en önemli dillerinden bir tanesi haline geldi”

Türkçe’nin dünyanın önemli dillerinden bir tanesi olduğunu söyleyen Rektör Gündoğan konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Özellikle son yıllarda Balkanlarda, Afrika’da, Uzak Doğu’da, çok konuşulmaya başlayan güzel bir dil ana dilimiz. Biz de üniversite olarak Türkçe’yi hem Tömerler aracılığıyla, biliyorsunuz Türkiye’de birçok üniversitede Türkçe öğretim merkezleriyle Türkçe öğretiyor yurt dışından gelen öğrencilerimize. YÖK’ün son istatistiklerine göre yılda 100 binin üzerinde yabancı uyruklu misafir öğrencimizi üniversitelerimizde ağırlıyoruz. Bu gerçekten çok iyi bir sayı."

Anadolu Tömer müdürü Dr. Öğr. Gör. Hayri Bozkurt ise Türkçe’nin yanı sıra kültürlerin de öğrenildiğine dikkat çekerek mezun öğrencilere başarılar diledi. Kursu tamamlayan 120 öğrenciye başarı belgeleri verilirken etkinlik yabancı öğrencilerce hazırlanan şiir dinletisi ve kültürel etkinliklerle devam etti.