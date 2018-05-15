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15 Mayıs 2018 14:46

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Görme ve İşitme Engelliler Türk Halk Müziği Topluluğu’ndan ‘Dillerdeki Türküler’ konseri

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Görme ve İşitme Engelliler Türk Halk Müziği Topluluğu, "Dillerdeki Türküler" konseriyle Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde müzikseverlerle bir araya geldi.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Görme ve İşitme Engelliler Türk Halk Müziği Topluluğu’ndan ‘Dillerdeki Türküler’ konseri

15 Mayıs 2018 14:46


Konsere; Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan’ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adnan Özcan ve Prof. Dr. Yücel Güney de katıldı. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Halkbilim Anabilim Dalı Öğretim Elemanlarından Öğr. Gör. Erdal Uludağ’ın yönetimindeki konserde, seyirciler unutulmaz anlar yaşadı. Ayten Alpman’ın “Bir Başkadır Benim Memleketim” adlı şarkısını sahnede engelli solistlerle birlikte söyleyen Prof. Dr. Gündoğan, konser sonrası duygularını şu şekilde aktardı: “Bizlere yaşama sevinci veren bu güzel yürekli kardeşlerimiz hepimizi çok duygulandırdı. Kendilerine gönülden teşekkür ediyorum. Engelli bireyleri yalnızca eğitim ve öğretimde değil, böylesi sanatsal ve sportif faaliyetlerde de görmek istiyoruz. Onlar bizim yaşam kaynağımız ve iyi ki varlar.”


Anadolu’nun farklı kültürlerinden 20 türkünün seslendirildiği konserin korosunda, 16 görme ve işitme engelli solist ile solistlere eşlik eden 8 kişilik orkestra yer aldı.




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