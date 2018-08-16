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16 Ağustos 2018 15:21

Anadolu Üniversitesi ailesi bayramlaşma töreninde buluştu

Anadolu Üniversitesi ailesi, Kurban Bayramı dolayısıyla Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı’nda düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

Anadolu Üniversitesi ailesi bayramlaşma töreninde buluştu

16 Ağustos 2018 15:21


Törene; Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, rektör yardımcıları, akademik ve idari personel ile Anadolu Üniversitesi Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri katıldı. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan Kurban Bayramına ilişkin kısa bir açıklama yaparak, “Dünyanın ve ülkemizin kritik bir süreçten geçtiği bugünlerde, mübarek Kurban Bayramı’nın ülkemize ve tüm dünyaya; dostluk, barış, kardeşlik, huzur getirmesini diliyorum. Ayrıca Anadolu Üniversitesi ailesi başta olmak üzere, ülkemizin ve İslam Alemi’nin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum" dedi.




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