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22 Haziran 2017 17:39

Anadolu Üniversitesi ailesinin bayramlaşma heyecanı

Anadolu Üniversitesi ailesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı’nda düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

Anadolu Üniversitesi ailesinin bayramlaşma heyecanı

22 Haziran 2017 17:39


Törene; Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adnan Özcan, Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, Prof. Dr. Aydın Aybar, Prof. Dr. Yücel Güney, Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ve Anadolu Üniversitesinin akademik ve idari personelleri katıldı.


Ramazan bayramının kardeşliği, barışı ve dostluğu pekiştirmesini dileyen Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, “Ülkemizin ve dünyanın zor bir süreçten geçtiği bu günlerde, inşallah Ramazan Bayramı öncelikle tüm insanlığa, İslam alemine ve ülkemize hayırlar getirir. Bu duygu ve düşüncelerle öncelikle üniversitemizin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum” şeklinde konuştu.




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