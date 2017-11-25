Anadolu Üniversitesi ‘Ana Dil’ projesiyle uzaktan Türkçe öğretecek

Dr. Naci Gündoğan, Yurtdışında Türkçe öğrenmek isteyenlerin sayısının son yıllarda artış gösterdiğini ve üniversitenin de buna yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Dünyadaki en zengin dillerden biri olan Türkçe en çok konuşulan diller arasında yer alıyor. Türkiye de, son yıllarda yabancı öğrencilerin tercih ettiği ülkelerden biri olurken, Anadolu Üniversitesi’nde de uluslararası öğrenci sayısında ciddi bir artış yaşanıyor. Eskişehir’i tercih eden öğrenciler de Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER)’de Türkçe’yi öğrenme ve pekiştirme fırsatı yakalıyor. Bunun yanı sıra Açıköğretim Fakültesi bünyesinde Türkçe öğretimi çalışmalarını sürdüren Anadolu Üniversitesi, yurt dışında yaşayanlara ‘Ana Dil Projesi’ kapsamında uzaktan Türkçe öğretimini gerçekleştirecek.

“Kampüslerimizde 100’ün üzerinde farklı ülkeden bin 200 öğrencimiz eğitim görüyor”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Naci Gündoğan, Eskişehir’in uluslararası öğrenciler tarafından oldukça fazla tercih edildiğini dile getirdi. Rektör Gündoğan, “Özellikle son yıllarda Anadolu Üniversitesi, uluslararası öğrencilerin tercih ettiği üniversitelerden biri haline geldi. Bugün itibariyle 100’ün üzerinde farklı ülkeden yaklaşık bin 200 yabancı uyruklu öğrencimiz kampüslerimizde eğitim-öğretim görüyor. Tabii ki uluslararası öğrencilerin problemlerinin başında dil konusu geliyor. Üniversitemizde geçen yıla kadar Türkçe Eğitim Merkezimiz (TÖMER) yoktu. Dolayısıyla bize gelen öğrenciler Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)’de eğitim görüyorlardı. Geçtiğimiz yıl TÖMER faaliyete başladı. Öğrencilerimiz de bu durumdan oldukça memnun olduklarını dile getiriyorlar” ifadelerini kullandı.

“‘Ana Dil Projesi’ ile uzaktan Türkçe öğretimini gerçekleştireceğiz”

Türkçe eğitimine son derece önem verdiklerini aktaran Rektör Naci Gündoğan, “Türkçe eğitimi konusunda yıllardır üniversitemizin geliştirdiği projeler var. Daha önce de Açıköğretim Fakültesi bünyesinde oluşturulan Uzaktan Türkçe Eğitim Programı vardı ama uzun yıllar bu program atıl kaldı. Son iki yıldır Açıköğretim Fakültesi bünyesinde oluşturduğumuz bir grupla bu projeyi tekrar hayata geçirmek için harekete geçtik. ‘Ana Dil Projesi’ adı altında uzaktan Türkçe öğretimini gerçekleştirmeye karar verdik. Yoğun bir çalışma sonrasında şu anda A1 ve A2 düzeyindeki Türkçe ders materyalleri hazırlandı. B1 düzeyi tamamlanmak üzere. İnşallah B2 düzeyi de 2018 yılı içerisinde tamamlanmış olacak. Yani 2018 yılı itibariyle uzaktan Türkçe öğretiminde dört düzeyde üniversitemiz eğitim veriyor olacak. Tüm Türkçe ders materyallerimiz herkesin kullanımına açık ve ücretsiz olacak. Türkçe, gerçekten son yıllarda dünyanın önemli dilleri arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Son dönemlerde Türkçe öğrenmeye yönelik yoğun bir talep var. Yurt dışında neredeyse her yerde Türkçe öğrenmek isteyenler bulunuyor. Biz de bu projeyle güzel Türkçemizi daha fazla kişiye öğretme konusunda az da olsa katkı sunmuş olacağız” dedi.

“Hiç dil bilmeyen öğrenci Türkiye’ye gelmeden temel düzeyde Türkçe öğrenebilecek”

Bazı kurumların yurt dışında Türkçe eğitim için faaliyet gösterdiğine de değinen Anadolu Üniversitesi Rektörü Naci Gündoğan, şunları dile getirdi:

“Türkçe öğretimiyle ilgili Yunus Emre Enstitüsü yurt dışında çok güzel faaliyetler yürütüyor, ama tabii ki yeterli olmuyor. Bu açığı da kapatmak amacıyla özellikle Uzaktan Türkçe Öğretimi Dil programının, bu çabalara çok ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Özellikle Türkiye’ye öğrenci olarak gelmek isteyen uluslararası öğrenciler açısından da önemli olacak. Hiç Türkçe bilmeyen öğrenci, buraya gelmeden önce belli bir düzeyde Türkçe bilgisine sahip olabilecek. Geldiklerinde de gerek TÖMER’de gerekse diğer kurumlarda dilini geliştirecekler. Bunun için ben Ana Dil Projesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu proje Türkçe öğretimi açısından önemli bir dönüm noktası olacak.”