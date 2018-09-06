Anadolu Üniversitesi Bayan Voleybol takımı tanıtıldı

Ekim ayında başlayacak yeni sezon öncesi kulüp bünyesine katılan yeni sporcular ile ilgili görüşlerini dile getiren Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Muzaffer Öğütveren, önceki senelerden farklı olarak bu yıl yeni bir yapılanma içerisine gireceklerini belirterek, “Anadolu Üniversitesi, kendi bünyesinde yetiştirdiği sporcu öğrencileriyle lig müsabakalarına katılıyordu. Takımımızda bulunan bazı oyuncuların mezun olması, altyapıdan yetiştirdiğimiz oyuncuların ise bu ligde oynayacak seviyede bulunmamaları bizi arayışa itti ve dışarıdan çok iyi bir kadro oluşturduk” diye konuştu.

Bu seneki hedeflerinin ligde play-off oynamak olduğunu belirten Başkan Öğütveren, “Eskişehir’e lâyık olabilecek ve üniversitemizi en iyi şekilde temsil edebilecek bir sporcu topluluğunu transfer etmiş bulunmaktayız. Bu transferler ile birlikte bu seneki hedefimiz ligde play-off oynamak. Duruma göre iyi bir sonuç elde ederek, Eskişehir’i daha iyi bir noktaya taşımak. Bu takımın kurulmasında bugüne kadar bize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü, Bayan Voleybol takımı adına konuşan Takım Kaptanı Nihal Çalışkan ise, “Bu kulübe dâhil olmaktan dolayı çok gururluyum. Anadolu Üniversitesinin çok köklü bir kurum olduğunu hepimiz biliyoruz. Böyle bir yapı içerisinde bize de yer verdiğiniz için yönetim kurulumuza teşekkür ederiz. Bayan voleybolu Türkiye’de çok popüler bir spor ve burada olmaktan dolayı da mutluluk duyuyorum" dedi.

Bayan Voleybol Takımı kadrosu ise "Kaptan Nihal Çalışkan, Pelin Ecem Katılmış, Marijeta Runjic, Ecem Şahin, Tuğçe Darıcalı, Buket Yılmaz, Dilara Yergün, Ünzilenur Cansız, Melis Cindoruk" isimlerinden oluştu.