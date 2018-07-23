Anadolu Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi’ne rekor ziyaret

Türk Dünyası Başkentliği sürecinde Eskişehir’e kazandırılan eserlerin başında gelen ve Nisan 2017’de Anadolu Üniversitesi’ne tahsis edilen Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi, bünyesinde düzenlenen farklı etkinliklerle kent halkıyla buluşuyor. Her geçen gün daha fazla ziyaretçi ağırlayan merkez, Eskişehir halkının yanı sıra şehir dışından gelen pek çok yerli ve yabancı turistin de ilgisini çekiyor. Bilim, kültür ve sanat alanındaki önemli cazibe merkezlerinden biri hâline gelmeyi başaran merkez, 15 aylık süre içerisinde 170 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı.

“15 aylık süreçte 170 bin ziyaretçimiz oldu”

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, merkezin tarihiyle ilgili bilgiler verdi. Üniversite olarak kendilerine tahsis edildiği günden itibaren faaliyetler yapmaya başladıklarını belirten Rektör Gündoğan, “Eskişehir, 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak ilan edildi. Bu noktada gerçekten hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve özellikle Prof. Dr. Nabi Avcı hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bu başkentlik sırasında Eskişehir’e gerçekten çok değerli kalıcı hizmetler sunuldu. Bunlardan biri de şu anda içinde bulunduğumuz Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi. Tamamlandıktan sonra Türk Dünyası Vakfına devredilen merkez, Türk Dünyası Vakfı tarafından da Anadolu Üniversitesi’ne tahsis edildi. Bu tahsisat için de Türk Dünyası Vakfımızın Mütevelli Heyetine özellikle müteşekkiriz. 14 Nisan 2017 tarihinden itibaren, Anadolu Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermeye başlayan merkezimizde, personelimiz ve öğrencilerimizle bir takım faaliyetler yapmaya başladık. O tarihten bu yana 15 aylık süre içerisinde yaklaşık 170 bin ziyaretçimiz oldu. Yıllık ziyaretçi sayımız ortalama 150 bin kişi. Yani bir yılda, Nisan 2017- Nisan 2018 arasında 150 bin vatandaşımız bu merkezi ziyaret etti” dedi.

“Asıl faaliyetlerimiz 2019 Türk Dünyası Eğitim Başkenti kapsamında olacak”

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi bünyesinde daha pek çok projeye imza atacaklarını aktaran Rektör Gündoğan, “Daha işin başındayız ve geride bıraktığımız 15 ay, aslında merkezin oturması süreci oldu. Artık birçok şeyi deneyimledik ve önümüzdeki dönemlerde bir takım festivalleri ve etkinlikleri gerçekleştirerek halkımızın daha büyük katılımlarla burada olmasını hedefliyoruz. Nitekim Eylül ayı içinde ‘40 Sanat 40 Sanatçı Festivali’ adında güzel bir festival düzenleyeceğiz. Türk İslam Sanatının artık unutulmaya yüz tutmuş sanatlarını ve sanatçılarını burada halkımızla buluşturacağız. Ancak bizim asıl faaliyetlerimiz aslında “2019 Türk Dünyası Eğitim Başkenti” kapsamında olacak. Eskişehir 2019 yılında Türk Dünyası Eğitim Başkenti unvanını alacak ve bu unvanla birlikte bu merkezi daha aktif olarak kullanacağız. Yani Türk Dünyasının farklı coğrafyalarından gelen öğrencilerimizi, gençlerimizi burada ağırlayacağız, dolayısıyla bu merkezde 2019’da gerçekten önemli faaliyetler gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Temel amacımız aslında, Üniversitenin bilim, sanat ve kültür yüzünü halkımızla buluşturmak olacak” ifadelerini kullandı.

Merkezin ve Üniversitenin halkla daha çok buluşmasını istediklerini aktaran Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, herkesi Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi’ne davet etti.