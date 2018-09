Anadolu Üniversitesi dünyanın en iyileri arasında

Elli yılı aşkın süredir dünyanın önde gelen üniversitelerini derecelendiren, yükseköğretim alanında yürüttüğü değerlendirme ve performans ölçme çalışmalarıyla prestijli dünya üniversitelerinin stratejik hedeflerine ulaşmalarında yol gösterici olan Yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), “Dünya Üniversiteleri 2019 Sıralaması'nı” açıkladı. Her yıl küresel çapta bin 250'den fazla araştırma üniversitesini değerlendiren kuruluş, alanında tek olma özelliğine sahip. Üniversitelerin, öğretim kalitesi, araştırma çalışmaları, alınan atıflar, endüstri gelirleri ve uluslararası görünüm kriterlerine göre değerlendirildiği THE sıralamasında bu yıl 23 Türk üniversitesi yer aldı.

Anadolu Üniversitesi 8'inci sırada yer aldı

Sıralamaya giren Türk üniversiteleri arasında; yürüttüğü araştırma faaliyetleri, üniversite- sanayi işbirliği, topluma hizmet ve alanında ilk olan Açıköğretim Sistemi ile dikkat çeken Anadolu Üniversitesi, THE sıralamasında sergilediği başarıyla öne çıktı. Türkiye'den sıralamaya giren üniversiteler arasında 8'inci olan Anadolu Üniversitesi dünya sıralamasında ise 800-1000 bandında yer alarak önemli bir başarıya elde etti.

Açıköğretim Sistemi de çalışmaları ile dikkat çekiyor

Öğrencilerine sunduğu program çeşitliliği ve kalitesi ile diğer üniversiteler arasında farklı bir yere sahip olan Anadolu Üniversitesi, güçlü fiziksel ve donanımsal olanakları ve nitelikli insan kaynağı, program çeşitliliğinin ve kaliteli eğitiminin sürdürülebilir olması ile sergilediği başarının devamlılığı konusunda güven veriyor. Öğrencilerinin gelişimini üst düzey sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile destekleyen Anadolu Üniversitesi, topluma hizmet kapsamında da bulunduğu şehir ve ülke ile kurduğu güçlü ilişki sayesinde bu alandaki tanınırlığını ve güvenirliliğini destekliyor. Anadolu Üniversitesi, araştırmacıların bilgi, beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesini desteklemenin yanı sıra iç ve dış paydaşlarla iş birliğinin verimli bir düzeyde sürdürülebilirliğinin sağlanması için gerekli ortamlara sahip. Bunlar arasında Anadolu Üniversitesi Girişimcilik ve İnovasyon Sistemi (AÜGİS) bünyesinde yer alan Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Merkezi Teknoloji Transfer Ofisi (ARİNKOM-TTO), Anadolu Üniversitesi ANAÇ Önkuluçka Merkezi, Anadolu Üniversitesi KOSGEB-Teknoloji Geliştirme Merkezi ve Anadolu Üniversitesi Girişimcilik Eğitim ve Araştırma Birimi (GEAB) yer alıyor.

Türkiye'de tek ve dünyada ise sayılı örnekler arasında yer alan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi ise bünyesindeki programlarda sürekli değişim ve gelişim gösteriyor. Öğrencilerine birçok farklı ortamda ve kaynak çeşitliliğiyle eğitim sunan Anadolu Üniversitesi, sadece yurt içinde değil yurt dışında da (Kuzey Amerika Programları, Suudi Arabistan Programları, Batı Avrupa Programları, Azerbaycan Programları, Bulgaristan Programları, Kosova Programları, Makedonya Programları ve Arnavutluk Programları) çalışmalarını başarıyla yürütüyor.