Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde mezuniyet sevinci

Öğrenci Merkezi Salon 2016’da düzenlenen mezuniyet programının ikinci oturumunda Eczacılık Fakültesi öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı. Törene; Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Gültekin, Prof. Dr. Mustafa Kemal Biçerli, Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı’nın yanı sıra öğretim elemanları, üniversite mensupları, mezunlar ve aileleri katılım gösterdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende konuklara Anadolu Üniversitesinin tanıtım filmi izletildi.

"Hepimizin geçtiği yollardan geçeceksiniz"

Törenin açılışında konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, mezunlar ve aileleriyle birlikte olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek "Bundan sonra da şimdiye kadar olduğu gibi, birçok sorunla karşılaşacaksınız. Zaman zaman aşmakta zorlanacağınız bu sorunlar, sadece mesleki yaşantınızla ilgili olmayacak. Hepimizin geçtiği yollardan geçeceksiniz. Hepimizin çözmek için çaba sarf ettiğimiz sorunlarla yüzleşeceksiniz. Şundan kuşkum yok ki Anadolu Üniversitesi’nde geçirdiğiniz yıllar, aldığınız eğitim, katıldığınız ya da düzenlediğiniz kültürel ve sanatsal etkinlikler, kurduğunuz dostluklar ve çoğu zaman dört mevsimi ile hemhal olduğunuz kampüslerimizin size kattıkları sayesinde bu sorunları bizlerden çok daha kolay aşacaksınız" dedi.

"Ülkemiz ve insanlık için başarılı olmak zorundasınız"

“Şunu hiçbir zaman unutmayın ki bu aziz millet bizleri olduğu gibi, sizleri de çok büyük fedakârlıklarla okuttu” diyen Prof. Dr. Naci Gündoğan, görüşlerini şu şekilde aktardı:

“Artık ülkemiz ve kendiniz için sorumluluk alma zamanınız geldi. Sizler sadece kendiniz ve aileleriniz için değil; ülkemiz ve insanlık için de başarılı olmak zorundasınız. Özellikle mezuniyet zamanlarının sizlerde oluşturduğu buruk sevince ve sonrası ile ilgili yaşadığınız tedirginliğe yabancı olmadığımızı bilmenizi isterim. Yaşadığınız buruk sevinci ve mezuniyet sonrası ile ilgili tedirginliğinizi biraz da olsa azaltır diye düşünerek Anadolu Üniversitesi ile bağınızın kopmadığını, aslında daha da güçlenerek artacağını söylemeliyim. Üniversitenizin kapıları sizlere her zaman açıktır. Burada edindiğiniz dostluklar sizleri hiçbir zaman bir başına bırakmayacaktır. Anadolu Üniversitesi, 60 yıllık geçmişi ile kocaman bir aile olarak her zaman sizlerin arkasında olacaktır. Bu duygularla başarılarınızın devamını diler ve sizleri, mezuniyetiniz dolayısıyla can-ı gönülden kutlarım. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Yolunuz ve bahtınız açık olsun.”

"Emanetlerinize sahip çıkmak için elimizden geleni yaptık"

Mezunların bugünlerini, kıymetli ailelerine borçlu olduklarına dikkat çeken Rektör Gündoğan, mezun ailelerine ilişkin görüşlerini, "Çocuklarınızın daha güzel koşullarda yaşamaları ve müreffeh bir geleceğe sahip olmaları hayaliyle yıllardır çaba sarf etmektesiniz. Yaptığınız fedakârlıkların değerini ölçebilmek elbette mümkün değil. Bizler, Anadolu Üniversitesinin bütün çalışanları, bu fedakârlıklarınızın bize yüklediği sorumlulukla yıllardır, emanetlerinize sahip çıkmak için elimizden geleni yaptık. Bütün imkânlarımızla kurduğunuz hayallerin gerçekleşebilmesi için çalıştık. Yaşadığımız dünyanın gereklilikleri her neyse, gençlerimizi bu gereklilikler doğrultusunda donatmaya uğraştık ve artık onların sahip oldukları bilgi birikimi ve kazandıkları tecrübeyle, daha güzel bir dünya için üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirebilecek durumda olduklarını düşünüyoruz. Hatta Anadolu Üniversitesi farkı ile akranlarının çok daha ötesinde bir konumda olduklarına eminiz. Bu yüzden bundan sonra yapılabilecek en önemli şeyin, onlara güvenmek, sahip oldukları bilgi birikimlerini ve tecrübelerini hayata geçirebilmeleri için onları desteklemeye devam etmek olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum” şeklinde aktardı.

"Çıktıkça dikleşen hayat yokuşunuzda hepinize başarılar diliyorum"

Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Öztürk ise her mezuniyetin hüzün ve coşkuyu bir arada barındırdığına değinerek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Üniversitemizin imkânlarıyla da siz güzide öğrencilerimize elimizden gelenin en iyisini paylaşmaya çalıştık ancak bu bile sizler için yeterli olmayacaktır. Eğitimin temel felsefesi insanları yaşama hazırlamak ve sonrasındaki süreçleri yönetebilmektir. Ünlü eğitimci John Dewey’in değimi ile ‘Eğitim hayatın ta kendisidir.’ Yine Alman yazar, aktör ve film yönetmeni Curt Goetz, ‘Zaman büyük bir öğretmendir, ne yazık ki bütün öğrencilerini öldürür’ der. Sizler de yaşamınızın geri kalan kısmında zamanınızı öldürmemek için çok çaba sarf etmelisiniz. Çünkü eczacılık ve sağlık sektörü çok çetin bir viraja girmiş vaziyette. Bu yüzden büyük uğraş vermeniz ve kendinizi sürekli yenilemeniz gerekecek. Zamanınızı öldürmeden ve olumlu kullanarak değerler üreteceksiniz, kendinize değerler katacaksınız. Bunu yaparken etik değerlerinizden ve ahlaki ilkelerinizden ödün vermemenizi rica ediyorum. Çıktıkça dikleşen bir hayat yokuşunuz olacak ve bu yolda hepinize başarılar diliyorum.”

"İyi birer eczacı olabilmek için çalışacağız"

Eczacılık Fakültesi mezunlarını temsilen konuşan fakülte birincisi Tuba Buse Avcı ise, “Bugün burada hem bu mesleğin bir parçası olmanın hem de fakülte birincisi olmanın gururunu yaşıyorum. Biz bugün 5 yıl önce çıktığımız yolun sonuna geldik. Zorlu vize ve final haftalarımız, laboratuvar derslerimiz ve staj süreçlerimiz oldu ve bunların hepsi birer tatlı yorgunluk olarak geçmişte kaldı. Bundan sonrası içinse mesleğimize sahip çıkarak, hakkıyla bu mesleği icra etmek ve iyi birer eczacı olabilmek için çalışacağız. Bugünden itibaren artık Türkiye’nin dört bir yanına dağılacağız. Hepimiz bu kutsal görevi icra etmenin haklı gururu içerisindeyiz. Tüm arkadaşlarıma mutlu bir meslek yaşantısı diliyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

Açılış konuşmalarının ardından ise sırasıyla fakültede derece elde eden öğrencilerden; Tuğba Buse Avcı, Büşra Seher Öztoprak, Merve Topçu ve Gizem Baytekin ödüllerini ve diplomalarını Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan ve rektör yardımcılarının elinden aldılar. Tören; mezunların Eczacılık yeminlerinin ve kep atmalarının ardından son buldu.