Anadolu Üniversitesi eğitim alanında yeni bir protokole imza attı

Yeminli çevirmenlik sektörel uygulama eğitimi içerikleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi e-Sertifika Programları Koordinatörlüğünce oluşturulan bir ekip tarafından hazırlanmaya başlandı. Programın 2019 Bahar döneminde açılması planlanıyor. Böylece adaylar Şubat ayında başvuru yaparak programa katılabilecekler. İş birliği kapsamında mevcut yeminli çevirmenlere ve ilerde yeminli çevirmen olacak kişilere yönelik yapılacak ulusal ve uluslararası normlarda çevirmenlik uygulama eğitimi verilecek. Anadolu Üniversitesi ile TURÇEF akademisyen çevirmenlerinin birlikte hazırladıkları bu uzaktan e-Sertifika görsel eğitiminin maksimum 7 bölüm sürmesi düşünülüyor. Bu programı bitirenler, 81 il ile Almanya ve Azerbaycan dâhil, Anadolu Üniversitesinin tüm açık öğretim bürolarında gözetimli bir sınav sonucu, Çevirmenlik Uygulama Formasyonu olarak nitelenen ulusal ve uluslararası normlara sahip “Yeminli Çevirmenlik Sektörel Uygulama Yetkinlik Sertifikası” alacaklar. Anadolu Üniversitesinden alınacak bu yetkinlik sertifikası ile katılımcılar, TURÇEF Federasyonun derneklerine başvuruda bulunarak “Yeminli Çevirmen Kimliği, TURÇEF Yeminli Çevirmen Yeterlilik Belgesi, TURÇEF Yeminli Çevirmen Ulusal ve Uluslararası Yemin Zaptı, TURÇEF EN 17100 Yeminli Çevirmen kriterlerine sahip Çevirmen Belgesi alacaklar. Bunun yanı sıra katılımcılar, “TURÇEF Mesleki Çevirmen Sicil Numaraları” ile Ray Sigorta'dan yaptıkları yazılı ve sözlü çevirileri maddi güvence altına alan "Çevirmen Mesleki Sorumluluk Sigortası" yaptırma hakkı elde edebilecekler.