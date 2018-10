Anadolu Üniversitesi eğitim araştırmalarında Türkiye'nin en iyisi

Buna göre, Anadolu Üniversitesi eğitim araştırmalarında Türkiye'de ilk sırada yer aldı.

Dünyadaki başarılı üniversiteleri tüm temel görevlerinde değerlendiren tek küresel üniversite performans tablosu olarak değerlendirilen THE derecelendirmesi; öğretim, araştırma, bilgi aktarımı ve uluslararası bakışa dayanıyor. Değerlendirmede öğrenciler, akademisyenler, üniversite liderleri, endüstri ve hükümetler tarafından güvenilen en kapsamlı ve dengeli karşılaştırmaları sağlamak için 13 farklı performans göstergesinden yararlanılıyor. Times Higher Education (THE), dünyanın önde gelen akademik kuruluşlarından ELSEVIER işbirliği ile her yıl dünya üniversiteleri sıralamaları yayınlıyor.

Alt performans göstergelerine göre sıralamalara ortaya çıkmaya başladı. Tüm performans göstergelerinde, 2018 yılına göre 9 sıra yükselerek 8. sırada yer alan Anadolu Üniversitesi, Eğitim Araştırmaları performans göstergelerine göre 23.9 puan ile dünya genelinde 355'inci Türkiye'de ise ilk sırada yer almayı başardı. Böylece Açık ve Uzaktan Öğrenme, Eğitim Teknolojileri ve Özel Eğitim alanlarında dünya standartlarında bilimsel araştırma ve yayınlarıyla öne çıkan Anadolu Üniversitesi'nin bu noktadaki başarısı Dünya sıralamasına da yansımış oldu.