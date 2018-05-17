Üniversite kampüs sınırları içerisinde engelli bireylerin tam, etkin ve eşit katılımını sağlamak için gerçekleştirilen çalışmaların tespiti ve başarılı bulunanların ödüllendirilmesi ve ayrıca kamuoyunda farkındalık oluşturulması adına "Engelsiz Üniversite Bayrakları" ile "Engelsiz Program Nişanları" Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bu yıl ilk kez üniversitelere verildi. Engelsiz Üniversite Bayrakları; Mekânda Erişilebilirlik (Turuncu Bayrak), Eğitimde Erişilebilirlik (Yeşil Barak) ve Sosyo-Kültürel Faaliyetlere Erişilebilirlik (Mavi Bayrak) olmak üzere 3 kategoride veriliyor.

Ödüller yoğun katılımla sahiplerini buldu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Dr. Mehmet Karabay, YÖK Başkanı Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç, YÖK Kurul Üyesi ve YÖK Engelli Öğrenci Komisyon Yürütücüsü Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan’ın katılım gösterdiği tören, YÖK Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Törende Anadolu Üniversitesini temsilen Açıköğretim Siteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney, Engelliler Araştırma Enstitüsü Müdürü ve YÖK Engelli Öğrenci Komisyon Üyesi Prof. Dr. İbrahim H. Diken, Engelli Öğrenci Birimi Sorumlusu Doç. Dr. Osman Tutal yer aldı. Prof. Dr. İbrahim H. Diken, ödül töreni kapsamında düzenlenen çalıştayın “Engelsiz Eğitimde Mevcut Durum” başlıklı panelinde “Örgün ve Açık Öğretimde Engelsiz Eğitim” konulu sunumunun yanı sıra Açıköğretim Fakültesinin engelsiz üniversite kapsamında gerçekleştirdiği örnek çalışmaları katılımcılarla paylaştı.

“Engelsiz Üniversite” sloganı ile çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz”

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, alınan ödüllere ve engellilere yönelik sürdürülen hizmetlere ilişkin "Anadolu Üniversitesi olarak engellilik ve engelli bireylerin eğitsel, sosyal ve mekânsal yaşam kalitelerini yıllardır göz önüne almaktayız. Ayrıca bu süreçleri de ‘yaşam boyu eğitim’ kapsamında desteklemekteyiz. Bu çabalarımızı geçen yıl YÖK Üstün Başarı Ödülü’nü, ‘Toplumsal Hizmet Kategorisi’nde alarak gösterdik. Bugün alınan ödüller sayesinde de yaptığımız çabaların YÖK nezdinde karşılığını bulduğunu gördük. ‘Engelsiz Üniversite’ sloganı ile çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ödüller Anadolu Üniversitesine

Anadolu Üniversitesi, YÖK tarafından bu yıl ilk kez üniversitelere verilen Engelsiz Üniversite Bayraklarının sahibi olarak önemli bir başarıya imza attı. Anadolu Üniversitesinin ödül almaya hak kazanan birimleri ise şu şekilde sıralandı:

Açıköğretim Fakültesi mekânda erişilebilirlik kategorisinde “Turuncu Bayrak”, Engelliler Entegre Yüksekokulu eğitimde erişim kategorisinde “Yeşil Bayrak”, Engelliler Entegre Yüksekokulu sosyo-kültürel faaliyetlerde erişim kategorisinde “Mavi Bayrak”. Aynı ödül töreninde, programlarını farklı engelli gruplarına erişilebilir kılan üniversitelerin ilgili programları “Engelsiz Program Nişanı” ile ödüllendirildi. Engelsiz Program Nişanı kapsamında ise Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Yapı Ressamlığı Lisans Programı ile “Engelsiz Program Nişanı”na lâyık görülürken, Bilgisayar Kullanımı Bölümü ise Bilgisayar Operatörlüğü Programı aracılığıyla işitme engellilere yönelik ders katılım ve materyal oluşturma gibi destekleyici çalışmalarından dolayı işitme engelliler alanında “Engelsiz Program Nişanı” ile ödüllendirildi.

Engelsiz Üniversite Bayrakları hangi kriterlere göre veriliyor?

Açık, yarı açık ve kapalı alanların engelli bireylere yönelik düzenlenmesine ilişkin kanun, tüzük, imar planları, yönetmelik hükümleri, TS 9111 ve farklı uluslararası standartlar gözetilerek, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygunluk açısından belli bir düzeyde gayret gösteren üniversiteler “Turuncu Bayrak”a lâyık görülüyor. Engelli öğrencilerin doğal eğitim haklarının nitelikli olarak gerçekleşmesi için, verilen eğitimlerin çeşitli aşamalarında belli bir düzeyde destekleyici bilgi, belge, ders araç ve gereçlerini sağlayan üniversitelerde yapılan çalışmaları desteklemek ve teşvik etmek üzere Yeşil Bayrak veriliyor. Engelli öğrencilerin sosyal ve kültürel faaliyetlere erişimleri ve etkin katılımlarına yönelik alınmış olan tedbirleri ve hizmetleri desteklemek ve teşvik etmek üzere bu konuda belli bir düzeyde gayret eden üniversiteler ise Mavi Bayrak ile ödüllendiriliyor.