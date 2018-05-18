Kampüsleri, birimleri ve programları ile toplam 10 ödül ve 11 ödül adaylığına layık görülen Anadolu Üniversitesi, bu kapsam en fazla ödül alan üniversite olma başarısı gösterdi.

Üniversite kampüs sınırları içerisinde engelli bireylerin tam, etkin ve eşit katılımını sağlamak için gerçekleştirilen çalışmaların tespiti ve başarılı bulunanların ödüllendirilmesi ve ayrıca kamuoyunda farkındalık oluşturulması adına Engelsiz Üniversite Bayrakları ile Engelsiz Program Nişanları Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bu yıl ilk kez üniversitelere verildi. Engelsiz Üniversite Bayrakları; Mekanda Erişilebilirlik (Turuncu Bayrak), Eğitimde Erişilebilirlik (Yeşil Bayrak) ve Sosyo-Kültürel Faaliyetlere Erişilebilirlik (Mavi Bayrak) olmak üzere 3 kategoride verilirken, programlar da “Engelsiz Program Nişanı” ile ödüllendiriliyor. Anadolu Üniversitesi de kampüsleri, birimleri ve programları ile toplam 10 ödül ve 11ödül adaylığına layık görülerek “Engelsiz Üniversite Bayrak Ödülü” kapsamında en fazla ödül alan üniversite olma başarısı gösterdi.

Ödüller yoğun katılımla sahiplerini buldu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Dr. Mehmet Karabay, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK Kurul Üyesi ve YÖK Engelli Öğrenci Komisyon Yürütücüsü Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan’ın katılım gösterdiği tören, YÖK Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Törende Anadolu Üniversitesini temsilen Açıköğretim Siteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney, Engelliler Araştırma Enstitüsü Müdürü ve YÖK Engelli Öğrenci Komisyon Üyesi Prof. Dr. İbrahim Diken, Engelli Öğrenci Birimi Sorumlusu Doç. Dr. Osman Tutal yer aldı. Prof. Dr. İbrahim Diken, ödül töreni kapsamında düzenlenen çalıştayın “Engelsiz Eğitimde Mevcut Durum” başlıklı panelinde “Örgün ve Açıköğretimde Engelsiz Eğitim” konulu sunumunun yanı sıra Açıköğretim Fakültesinin engelsiz üniversite kapsamında gerçekleştirdiği örnek çalışmaları katılımcılarla paylaştı.

“Engelsiz Üniversite” sloganı ile çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz”

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, alınan ödüllere ve engellilere yönelik sürdürülen hizmetlere ilişkin görüşlerini belirterek, “Anadolu Üniversitesi olarak engellilik ve engelli bireylerin eğitsel, sosyal ve mekânsal yaşam kalitelerini yıllardır gözönüne almaktayız. Ayrıca bu süreçleri de ‘yaşam boyu eğitim’ kapsamında desteklemekteyiz. Bu çabalarımızı geçen yıl YÖK Üstün Başarı Ödülü’nü, ‘Toplumsal Hizmet Kategorisi’nde alarak gösterdik. Bugün alınan ödüller sayesinde de yaptığımız çabaların YÖK nezdinde karşılığını bulduğunu gördük. ‘Engelsiz Üniversite’ sloganı ile çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.