Selahattin Reşit Alan Hangarı, 3 boyutlu sanal gerçeklik sistemi ile tasarlandı. Hangardaki uçaklar özel bir gözlük aracılığıyla ziyaretçilerin beğenisine sunulmuş durumda. Hangar içinde Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nin pilotaj eğitiminde kullandığı Cessna 172 SP Skyhawk, Socata TB 20 Trinidad, Beechcraft King Air C90 GTI uçakları bulunuyor. Diğer yandan, dünya çapında ünlü bir akrobasi uçağı olan Solo Türk F-16 Fighting Falcon ile tarihte yolu Eskişehir’le kesişmiş olan Vecihi XIV uçağı da ziyaretçilerin beğenisine sunulmuş durumda. Ülkemizin diğer önemli bir tayyarecisi Vecihi Hürkuş ve uçağı Vecihi XIV ziyaretçilerini kısa bir sanal uçuş deneyimi için bekliyor.

“Selahattin Reşit Alan’ı şükranla anıyoruz”

Anadolu Üniversitesi Havacılık Parkı Müdürü Doç. Dr. Ender Gerede, Anadolu Üniversitesi Havacılık Parkı’nın Türk havacılık tarihine mal olmuş ve günümüz gençlerine ilham veren önemli şahsiyetleri tanıtmayı ve onurlandırmayı kendisine misyon edindiğine dikkat çekerek bu kapsamda da başmühendisi ve test pilotu olduğu Nu.D.36 tayyaresinin Eskişehir’deki kabul testleri sırasında 13 Temmuz 1938 günü İnönü Hava Meydanı pistine iniş sırasında kırıma uğrayan tayyaresinde hayatını kaybeden Selahattin Reşit Alan’ı minnet ve şükranla andıklarını dile getirdi.

Selahattin Reşit Alan’ın hayat öyküsü

Selahattin Reşit Alan, 1901 yılında dünyaya geldi. Cumhuriyet kurulduktan sonra Atatürk’ün "Sizi birer kıvılcım olarak gönderiyorum; alevler olarak geri dönmelisiniz!" telgrafına kendisi de konu olmuştu Türk Tayyare Cemiyeti tarafından 1926 yılında eğitim için Fransa’ya gönderildi. 1931 yılında askeri bröveli pilot olarak yurda dönen ilk tayyare mühendisi unvanını aldı.

İlk görev yeri, şimdiki adıyla 1. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı olan Eskişehir Tayyare Tamirhanesidir. Eskişehir’de “Selâhattin-1” tayyaresinin tasarımını tamamladı ve o tasarıma dayalı “MMV-1" tayyaresinin prototipini üretti. Ülkemizin en önemli şahsiyetlerinden birisi olan Nuri Demirağ ile yolları 1935 yılında kesişti. Seri üretime geçen İlk Türk eğitim uçağı Nu.D.36 ve ilk Türk hava ulaştırma tayyaresi olan Nu.D.38 uçaklarını tasarladı. Başmühendisi ve test pilotu olduğu Nu.D.36 tayyaresinin Eskişehir’deki kabul testleri sırasında 13 Temmuz 1938 günü İnönü Hava Meydanı pistine iniş sırasında kırıma uğrayan tayyaresinde hayatını kaybetti. Çalışmaları bugün bizlere ilham ve cesaret veriyor.