Anadolu Üniversitesi her alanda eğitim iş birliklerini sürdürüyor

Bu kapsamda son olarak, Türkiye’nin hızlı servis restoran zinciri lideri TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. çalışanlarının bireysel ve mesleki gelişimlerine büyük katkı sağlayacak olan yeni bir eğitim protokolüne imza attı. Rektörlük Ofis’te, gerçekleştirilen protokol törenine; Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sinan Aydın’ın yanı sıra TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Caner Dikici, Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Asok ile İnsan Kaynakları Müdürü Burcu Erdemir katıldı. “Geleceğin Yöneticileri” eğitim programı, 5 farklı e-Sertifika modülünden oluşuyor. Anadolu Üniversitesi ile TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. iş birliği ile hayata geçirilen eğitim sistemi ile özellikle eğitim hayatını yarıda bırakmış ve ortaokul mezunu olan şirket çalışanlarının, kariyerlerine yön vermeleri hedefleniyor.

“Üniversiteler her kesimin eğitim ihtiyaçlarına cevap vermek durumundadırlar”

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, imzalanan eğitim protokolüne ilişkin görüşlerini “Anadolu Üniversitesi olarak kamu ve özel sektördeki tüm kuruluşlarla eğitim iş birliği protokolleri imzalıyoruz. Üniversitemizin genellikle kamu kuruluşlarıyla iş birlikleri bulunuyor ve bunların çoğunu da bakanlıklarla yapılan eğitim iş birlikleri oluşturuyor. Bunun yanında, Türkiye’nin önde gelen özel sektör kuruluşları da özellikle personellerinin hizmet içi eğitimleriyle ilgili olarak bizden destek istiyorlar. Bu kapsamda, bugün TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile bir eğitim iş birliği anlaşması yaptık. Bundan sonra kendileri, personellerinin terfilerinde bizim sertifika programlarımızın sonuçlarını kullanacaklar. Üniversiteler, ülkede eğitim talep eden her kesimin ihtiyaçlarına cevap vermek durumundadırlar. Anadolu Üniversitesi de ‘yaşam boyu öğrenme’ vizyonu kapsamında kamu-özel sektör ayrımı yapmadan eğitim talep eden herkese olanaklarını sunuyor. Bu vesileyle tüm TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. çalışanlarına başarılar diliyorum” şeklinde dile getirdi.

Anadolu Üniversitesi desteği ile TAB Gıda çalışanlarına e-Sertifika olanağı

TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Caner Dikici ise Anadolu Üniversitesi ile yapılan iş birliğine ilişkin olarak şunları söyledi:

“Bugün burada gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile birlikte TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. çatısı altında bulunan tüm çalışanlarımıza geleceğin yöneticileri olma olanağı sağlıyoruz. Şirket bünyesindeki TAB Akademi ile yıllardır hem kendi şirketimiz hem de ülkemiz için geleceğin liderlerini yetiştirmek amacıyla çalışanlarımızı destekliyoruz. TAB Akademi’nin, en büyük özelliği olan e-Öğrenme altyapısında edindiğimiz tecrübe sayesinde bugün Anadolu Üniversitesi ile e-Sertifika alabilme olanağı sunulan ‘Geleceğin Yöneticileri’ eğitim programını gerçekleştirebiliyoruz. ‘Level Up’ adını verdiğimiz bu eğitim programı sayesinde tüm çalışanlarımız belirli modüllere katılarak kariyerlerini geliştirme fırsatı yakalayabilecekler.”