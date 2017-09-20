Anadolu Üniversitesi hızla artan patent sayılarıyla göz dolduruyor

Özellikle uluslararası patent alabilme kabiliyetinin oluşması ve artmasının, üniversitelerin gelişmişlik düzeyleri açısından önemli bir değişken olduğu göz önüne alındığında, Anadolu Üniversitesinin 2014 yılı itibarıyla her yıl patent sayılarında yükselen bir ivme yakalaması, araştırma altyapısına yapılan yatırımların ve öğretim üyelerinin motivasyonuna yönelik yapılan çalışmaların, karşılık bulduğunun da önemli bir göstergesi durumunda. Bir önceki yıla göre 2014’te uluslararası düzeyde iki kat, ulusal düzeyde daha da yüksek oranda seyreden söz konusu artış, izleyen yıllarda ise her iki düzeyde katlanarak devam etti. 2015’te uluslararası düzeyde 10, ulusal düzeyde 4 patente sahip olan Anadolu Üniversitesinde bu rakamlar, 2016 yılında ulusal düzeyde 17’ye, uluslararası düzeyde ise 10’a ulaşarak önemli bir yükseliş gösterdi.

Patent başvuruları önemli başarılara imza atıyor

Gösterdikleri başarılarla sözü edilen patenleri örneklendirecek çalışmalar ise şöyle sıralandı:

Anadolu Üniversitesine ait ’Geliştirilmiş ağırlık düşürme tipi sismik enerji kaynağı ekipmanı’ başlıklı patent başvurusu, 2016 yılında ’Türk Patent ve Marka Kurumu’ tarafından özel altın madalya ödülünü almaya hak kazandı. Bilim Sanayi Teknoloji Bakanı tarafından verilen ödülü, Anadolu Üniversitesi adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Aybar aldı. Bir diğer çalışma ise Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Fakültesi öğretim elemanlarından Yrd. Doç. Dr. İsmail Özgür tarafından geliştirilen ve Anadolu Üniversitesine ait ’Magnezyum Sipinalin alev piroliz ile elde edilmesi yöntemi’ne ait patent başvurusu oldu. Risk sermaye grubundan yatırım alan başvuru ile patentin ticarileştirilmesine yönelik olarak önemli bir adım atıldı. Ayrıca, üniversite fikri hakların ticarileştirilmesi sonucunda kurulan şirkete Anadolu Üniversitesi ortak oldu.

Amerika ve Japonya’da tescil almaya hak kazandı

Başarı ile yürütülen bir diğer çalışma ise Elektrik Elektronik Mühendisliği Öğretim Elemanlarında Prof. Dr. Atakan Doğan’a ait olan ’Parallel hardware hypervisor for virtualizing application-specific supercomputers’ başlıklı patent başvurusu oldu. 2016 yılında Amerika ve Japonya’da tescil belgesi almaya hak kazanan bu patent başvurusu, buluş basamağının fazlasıyla önemli olduğu söz konusu ülkelerde tescil ile sonuçlanarak Anadolu Üniversitesi’nde yapılan çalışmaların inovatif ve yüksek nitelikte bir çalışma ile gerçekleştirildiğinin de kanıtı niteliğinde. Tescil olan ve uluslararası süreçleri içinde tescil belgeleri beklenen ’Diş çürümesi ve hassaslaşmasını önleyen karışım’ başlıklı patent başvurusu ise Malzeme Bilimi ve Mühendisliği öğretim elemanı Prof. Dr. Nuran Ay tarafından geliştirilen Anadolu Üniversitesinin önemli patent başvurularından başka bir başarılı örneği oluşturuyor.