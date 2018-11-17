Anadolu Üniversitesi ile Polis Akademisi arasında iş birliği protokolü

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Sistemi aracılığıyla ulusal ve uluslararası alanda öğrenim faaliyetlerini yürütmekle kalmayıp kamu kurum ve kuruşlarıyla yaptığı iş birlikleri çerçevesinde de bilgi birikimini ve tecrübesini paylaşmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi, önceden yapılan iş birliğinin devamı niteliğinde son olarak Polis Akademisi Başkanlığı ile önemli bir protokole imza atarak bir ilki daha hayata geçirmiş oldu.

Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak'ın imza attığı iş birliği çerçevesinde Anadolu Üniversitesi, Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş Sınavlarının organizasyonunu gerçekleştirecek. Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Sistemi alanında 36 yıllık tecrübesiyle halihazırda pek çok sınav organizasyonunu başarılı bir şekilde yürütürken Polis Akademisi Başkanlığı ile yapılan iş birliği neticesinde kamuya hizmeti sürüyor.

Üniversite, yapılan iş birliği gereğince sınav organizasyonunda; adayların sınav merkezlerinin belirlenmesi ve sınavların değerlendirilerek sonuçların ise adaylara iletilmesi gibi önemli hizmetleri sağlayacak.