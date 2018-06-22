Törene; Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Gültekin, Prof. Dr. Mustafa Kemal Biçerli, Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı’nın yanı sıra öğretim elemanları, üniversite mensupları, mezunlar ve aileleri katılım gösterdi.

Tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından protokol konuşmaları ile başladı.

"Bütün imkânlarımızla kurduğunuz hayallerin gerçekleşebilmesi için çalıştık"

Törenin açılışında konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, öğrencilerin mezuniyetlerinde büyük sahibi olan ailelere seslenerek, “Çocuklarınızın daha güzel koşullarda yaşamaları ve müreffeh bir geleceğe sahip olmaları hayaliyle yıllardır çaba sarf etmektesiniz. Yaptığınız fedakârlıkların değerini ölçebilmek elbette mümkün değil. Bizler, Anadolu Üniversitesinin bütün çalışanları, bu fedakârlıklarınızın bize yüklediği sorumlulukla yıllardır, emanetlerinize sahip çıkmak için elimizden geleni yaptık. Bütün imkânlarımızla kurduğunuz hayallerin gerçekleşebilmesi için çalıştık. Yaşadığımız dünyanın gereklilikleri her neyse, gençlerimizi bu gereklilikler doğrultusunda donatmaya uğraştık ve artık onların sahip oldukları bilgi birikimi ve kazandıkları tecrübeyle, daha güzel bir dünya için üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirebilecek durumda olduklarını düşünüyoruz. Hatta Anadolu Üniversitesi farkı ile akranlarının çok daha ötesinde bir konumda olduklarına eminiz. Bu yüzden bundan sonra yapılabilecek en önemli şeyin, onlara güvenmek, sahip oldukları bilgi birikimlerini ve tecrübelerini hayata geçirebilmeleri için onları desteklemeye devam etmek olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum” dedi.

“Ülkemiz ve kendiniz için sorumluluk alma zamanı geldi”

Ailelere yönelik konuşmasının ardından mezun öğrencilere de seslenen Rektör Gündoğan, şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonrası için de öğrencilerin pek çok sorunla karşılaşacaklarına dikkat çekerek sözlerini şu sürdürdü:

“Zaman zaman aşmakta zorlanacağınız bu sorunlar, sadece mesleki yaşantınızla ilgili olmayacak. Hepimizin geçtiği yollardan geçeceksiniz. Hepimizin çözmek için çaba sarf ettiğimiz sorunlarla yüzleşeceksiniz. Şundan kuşkum yok ki Anadolu Üniversitesi’nde geçirdiğiniz yıllar, aldığınız eğitim, katıldığınız ya da düzenlediğiniz kültürel ve sanatsal etkinlikler, kurduğunuz dostluklar ve çoğu zaman dört mevsimi ile hemhal olduğunuz kampüslerimizin size kattıkları sayesinde bizlerden çok daha kolay aşacaksınız, bu sorunları. Şunu hiçbir zaman unutmayın ki bu aziz millet bizleri olduğu gibi, sizleri de çok büyük fedakârlıklarla okuttu. Artık ülkemiz ve kendiniz için sorumluluk alma zamanı geldi. Sizler sadece kendiniz ve aileleriniz için değil; ülkemiz ve insanlık için de başarılı olmak zorundasınız”

“Evlatlarınızla ne kadar gurur duysanız azdır”

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Coşkun Bayrak ise, “Öncelikle tüm mezunlarımızın başarıları, rahatı, huzuru için özveride bulunan ailelerini kutluyorum. Ne mutlu size ki, böylesine değerli gençleri öğretmen ordusuna yetiştirmek için çabalarınız sonuç verdi. Evlatlarınızla ne kadar gurur duysanız azdır. Bugün Türkiye’de değil Dünya’da öncüler arasında yer alan bir üniversitenin genç, çağdaş ve istisna mezunlarını veriyoruz.” dedi.

“Biz sizlerden çevrenizi, ülkenizi ve insanlığı daha yükseklere taşımanızı bekliyoruz.” diyen Bayrak konuşmasının devamında şunları söyledi: “Sizlerin buna hazır olduğunu biliyoruz ve sizlere sonsuz güveniyoruz. Sizlere yapacağınız bütün güzellikler ve başarılar için Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi olarak teşekkür ediyorum, sizleri candan kutluyorum. Sevdiklerinizle huzurlu, sağlıklı, başarılı günleri birlikte yaşamanızı diliyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun” ifadelerini kullandı.

“Anadolu Üniversitesi’ne yakışacak öğretmenler olacağımızın sözünü veriyoruz”

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Eğitim Fakültesi mezunları adına konuşan fakülte birincisi Sena Sevindi ise duygu ve düşüncelerini şu şekilde dile getirdi: “Bizler, bugüne kadar bizlere öğretmenlik yapan herkesin emeklerinin karşılığını verecek, Anadolu Üniversitesi’ne yakışacak öğretmenler olacağımızın sözünü veriyoruz. Hepimiz biliyoruz ki eğitim ailede başlar. Dolayısıyla ilk öğretmenlerimizi de unutmamamız gerekiyor. Siz sevgili anne ve babalarımız emeğinizi ve yüreğinizi bugüne kadar üzerimizden eksik etmediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz”

Açılış konuşmalarının ardından ise sırasıyla fakültede derece elde eden öğrencilerden; Sena Sevindi, Uğurcan Atik ve Tuğba Tepegöz ödüllerini ve diplomalarını Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Gültekin ve Dekan Coşkun Bayrak’ın ellerinden aldılar. Tören, öğretmenlik andının okunması ve keplerin atılmasıyla son buldu.