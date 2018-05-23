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23 Mayıs 2018 10:44

Anadolu Üniversitesi öğrencilerinden sanal kampüs turu uygulaması

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin hazırladıkları uygulama ile kampüs sanal olarak gezilebiliyor.

Anadolu Üniversitesi öğrencilerinden sanal kampüs turu uygulaması

23 Mayıs 2018 10:44


Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi (İBF) öğrencileri, Öğretim Görevlisi Nuray Köroğlu’nun yürütücülüğünü üstlendiği “Seminer II” dersi kapsamında hazırladıkları ve kampüs tanıtımı olarak ilk kez sanal gerçeklik uygulamasının yapıldığı “Sanal Gerçeklik ile Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Turu” projesinin tanıtımını gerçekleştirdi. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan’ın katılımıyla Anadolu Üniversitesi Havacılık Parkı’nda gerçekleştirilen tanıtımda, proje ekibindeki öğrencilerin yanı sıra uygulamanın hazırlık sürecine destek veren öğretim elemanları da yer aldı.


Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan, gerçekleştirilen sunumla ilgili, “Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencilerimizin ders kapsamında hazırlamış oldukları bu proje, son yılların en popüler konularından biri olan ‘Sanal Gerçeklik’ üzerine. Öğrencilerimizin teknolojiyi takip ederek bu alanda çalışmalar yürütmeleri gerçekten beni çok mutlu etti. Hepsini başarılarından dolayı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.



"Dünyanın her yerinden öğrenciler kampüsü gezebilecek"


Dersin yürütücülüğünü üstlenen Öğretim Görevlisi Nuray Köroğlu ise projeye ilişkin olarak, “Sanal gerçeklik üzerine yaptığımız bu sunumda öğrencilerim, Anadolu Üniversitesi web sitesinde sanal gerçeklik ile ilgili bir seçenek ortaya koyarak dünyanın her yerinden insanların özellikle öğrenci adaylarının buradaymış hissini yaşayarak kampüsümüzü gezerek üniversitemiz hakkında bilgi edinebilmelerini hedeflediler. Bu projenin sunumunu gerçekleştiren Hüseyin Çıkılıoğlu, Emre Arik ve Melike Kural başta olmak üzere bu projenin oluşmasını sağlayan tüm öğrencilerimle gurur duyuyorum” dedi.




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