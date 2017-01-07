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07 Ocak 2017 13:26

Anadolu Üniversitesi, personeline 23 yeni ülkenin kapılarını açıyor

Anadolu Üniversitesi, personeline 23 yeni ülkenin kapılarını açıyor

07 Ocak 2017 13:26

Anadolu Üniversitesi, “Erasmus+ Ortak Ülkeler Yükseköğretim Personel Hareketliliği Programı” kapsamında listesine eklediği 23 yeni ülkenin kapılarını personeline açmış olmanın ve bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. 16 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında başvuruları alınacak olan program sayesinde 65 personelin ders verebilmesi, 25 personelin de eğitim alabilmesi ön görülüyor.
2004 yılından buyana Erasmus hareketlilik faaliyetlerini büyük bir başarı ve özveriyle yürüten Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi, programda yer alan 28’i AB üyesi, 5’i de AB üyesi olmayan toplam 33 ülkede çalışmalarına emin adımlarla devam ediyor. 2015 yılından itibaren de “Erasmus+” başlığı altında “Ortak Ülkeler” olarak adlandırılan Avrupa dışındaki ülkeleri de kapsayacak biçimde bu hareketlilik faaliyetlerinin uygulama alanını genişleten Anadolu Üniversitesi, bu başarısıyla Türk üniversiteleri arasında ön plana çıkıyor. Bu kapsamda 2014 yılından itibaren ortak ülkeler proje başvurularını gerçekleştiren Uluslararası İlişkiler Birimi, bu projeler neticesinde Türkiye Ulusal Ajansı’ndan alınan 459 bin 150 Euro’luk bütçe ile Erasmus hareketliliğinin yaşandığı ülkelerin sınırlarını genişletti. Bu gelişmeyle birlikte; Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Çin’in de aralarında olduğu 11 ülkede öğrenci ve personel hareketliliği faaliyeti yürütülebilecek. 2016 yılına gelindiğinde ise yapılan proje başvurusu neticesinde kazanılan 811 bin Euro’luk bütçe sayesinde de hareketlilik faaliyet alanı genişletilerek bu sayı 23’e yükseldi.

Anadolu Üniversitesi’nden 2’ncilik başarısı
Anadolu Üniversitesi, her iki başvuru döneminde de Türkiye genelindeki çok sayıda proje arasından bütçe alarak hem personelinin ve öğrencilerinin Erasmus hareketlilik alanlarının genişletilmesine katkıda bulundu hem de hareketlilik gerçekleştirmeye hak kazanan ikinci üniversite başarısı elde etti. Projeler neticesinde elde edilen bütçe sayesinde bugün, Anadolu Üniversitesi öğrenci ve personelinin; Amerika Birleşik Devletleri, Kolombiya, Endonezya, Japonya ve Kore gibi ülkelerin de dâhil olduğu, Latin Amerika’dan Asya’ya; Güney Afrika’dan Batı Balkanlar’a kadar uzan geniş bir coğrafyada Erasmus hareketlilik faaliyetine katılma imkânı bulunuyor.



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