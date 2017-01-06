Diğer
Kategoriler
06 Ocak 2017 12:57

Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi yeni binasında hizmette

Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi yeni binasında hizmette

06 Ocak 2017 12:57

25 yıldır hizmet veren Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi’nin yeni binasına taşınması münasebetiyle tören düzenlendi.
Bundan sonra Yunus Emre Yerleşkesi içerisinde bulunan Sinema Anadolu’nun karşısında bulunan eski rektörlük binasında hizmet vermeye başlayan Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi’nin açılış törenine, Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan, rektör yardımcıları Prof. Dr. Ali Savaş Koparal ve Prof. Dr. Aydın Aybar ile diğer ilgililer katıldı.
Rektör Gündoğan, beraberindekilerle kestiği açılış kurdelesinin ardından yaptığı açıklamada, merkezin üniversitede 25 yıldır hizmet veren önemli bir merkez olduğunu söyledi.
Merkezin ağırlıklı olarak üniversite öğrencilerinin sorunlarını çözdüğünü belirterek, “Şuanda üniversitemizde 33 binin üzerinde öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizin zaman zaman gençsel, dönemsel ve ailevi gibi bir takım psikolojik sorunları olabiliyor. Bu sorunların çözümünün öncelikle üniversitemizde yapılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca bu merkezden öğrencilerimizin yanı sıra kurum personellerimizde yararlanıyor, psikolojik destek alıyor. Bu da gerçekten çok önemli bir husus” dedi.
“Merkezimiz yıllardır mekansal olarak çok dar bir alanda hizmet veriyordu” diyen Gündoğan, şöyle devam etti:
“Bu durum da tabi verilen hizmetin kalitesini de düşürüyordu. Biz özellikle göreve geldikten sonra bu merkeze yeni bir bina aradık. Tabi gönül ister ki yeni bir bina inşa edelim ama bu kampuste şuan mümkün görünmüyor. O yüzden var olan binaları restore ederek, düzenleyerek uygun hale getirelim dedik. Burası da yaklaşık bir senedir çaba gösterdiğimiz bir alandı. Atıl olan bu binayı tekrar elden geçirerek Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi’nin hizmetine sunduk.”
Rektör Gündoğan, kaliteli bir kadroya sahip oldukları merkezi ileriye doğru halkın hizmetine de açmayı düşündüklerini kaydetti.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
-2
°
C
Yoğun Kar Yağışı
  • Cumartesi
    Yoğun Kar Yağışı
    -2°C
  • Pazar
    Hafif Kar Yağışlı
    -7°C
  • Pazartesi
    Soğuk
    -7°C
  • Salı
    Kar Yağışlı
    -3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç