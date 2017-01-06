25 yıldır hizmet veren Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi’nin yeni binasına taşınması münasebetiyle tören düzenlendi.

Bundan sonra Yunus Emre Yerleşkesi içerisinde bulunan Sinema Anadolu’nun karşısında bulunan eski rektörlük binasında hizmet vermeye başlayan Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi’nin açılış törenine, Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan, rektör yardımcıları Prof. Dr. Ali Savaş Koparal ve Prof. Dr. Aydın Aybar ile diğer ilgililer katıldı.

Rektör Gündoğan, beraberindekilerle kestiği açılış kurdelesinin ardından yaptığı açıklamada, merkezin üniversitede 25 yıldır hizmet veren önemli bir merkez olduğunu söyledi.

Merkezin ağırlıklı olarak üniversite öğrencilerinin sorunlarını çözdüğünü belirterek, “Şuanda üniversitemizde 33 binin üzerinde öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizin zaman zaman gençsel, dönemsel ve ailevi gibi bir takım psikolojik sorunları olabiliyor. Bu sorunların çözümünün öncelikle üniversitemizde yapılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca bu merkezden öğrencilerimizin yanı sıra kurum personellerimizde yararlanıyor, psikolojik destek alıyor. Bu da gerçekten çok önemli bir husus” dedi.

“Merkezimiz yıllardır mekansal olarak çok dar bir alanda hizmet veriyordu” diyen Gündoğan, şöyle devam etti:

“Bu durum da tabi verilen hizmetin kalitesini de düşürüyordu. Biz özellikle göreve geldikten sonra bu merkeze yeni bir bina aradık. Tabi gönül ister ki yeni bir bina inşa edelim ama bu kampuste şuan mümkün görünmüyor. O yüzden var olan binaları restore ederek, düzenleyerek uygun hale getirelim dedik. Burası da yaklaşık bir senedir çaba gösterdiğimiz bir alandı. Atıl olan bu binayı tekrar elden geçirerek Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi’nin hizmetine sunduk.”

Rektör Gündoğan, kaliteli bir kadroya sahip oldukları merkezi ileriye doğru halkın hizmetine de açmayı düşündüklerini kaydetti.