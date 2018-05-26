Etkinliğe çok sayıda öğretim elemanı ve öğrencinin yanı sıra sektör temsilcileri ve yöneticileri de katılım gösterdi. Etkinliğin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan, öğrenciler tarafından düzenlenen etkinliklerin kendilerini heyecanlandırdığına dikkat çekerek "Öğrenciler bizim ürünümüz ve ürünümüzün güzelliği, kalitesi ve niteliği aynı zamanda Üniversitemizin de niteliğini yansıtıyor. Dolayısıyla her sene öğrencilerimizin çalışmalarının yer aldığı etkinliklere katılıyorum. Bundan sonra da Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi olarak çalışmalarımızı bu yönde sürdüreceğiz. Çünkü biz, bir elmanın iki yarısı gibiyiz. Belki tüzel kişilikler anlamında ayrılmış olabiliriz ama işlevsel olarak birbirimizden ayrılmamız mümkün değil, çünkü birbirimizi tamamlıyoruz. Bundan sonra da inşallah ortak birçok çalışmaya imza atacağız" dedi.

"Üniversite-sektör iş birliğine önem veren bir üniversite olduk"

Üniversite-sektör iş birliğinin önemine de değinen Rektör Gündoğan, “Anadolu Üniversitesi olarak geçmişten bugüne üniversite-sektör iş birliğine önem veren bir üniversite olduk ve bundan sonrası için de aynı şekilde devam edeceğiz. Bu çerçevede de Üniversitemiz içerisinde ciddi bir girişimcilik ekosistemi kuruldu. Anadolu Üniversitesi ARİNKOM TTO da (Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Merkezi Teknoloji Transfer Ofisi) bu kapsamda hayata geçirildi. ARİNKOM TTO şu anda Türkiye’deki en başarılı teknoloji transfer ofislerinden birisi. Üniversitemiz, bu ekosistemin parçaları olan ARİNKOM TTO ve ANAÇ Ön Kuluçka Merkezi aracılığıyla öğrencilerimiz ve hocalarımızı üniversite-sektör iş birliğine yönlendiriyor. Bu konuda ciddi anlamda başarılar elde ettiğimiz de söylenebilir" ifadelerini kullandı.

Anadolu Üniversitesi en girişimci 10 üniversiteden biri

Anadolu Üniversitesinin, Türkiye’nin en girişimci 10 üniversitesinden biri seçildiğini belirten Prof. Dr. Naci Gündoğan, bu listede yer alan çok sayıdaki vakıf üniversitesi ile rekabet ederek böyle bir başarı elde etmelerinin çok önemli olduğunu dile getirdi. Üniversite olarak staj konusunu da önemsediklerine değinen Gündoğan, konuya ilişkin düşüncelerini "Stajın, rutin bir bürokrasiden ibaret bir durum olmasını istemiyoruz. Bu nedenle de özellikle son 10 yıldır proje tabanlı stajı çok önemsiyoruz. Bu noktada ciddi firmalar bize destek oluyorlar ancak bizim önceliğimiz Eskişehir sanayisindeki firmalarla çalışmak. Ama tabii ki Türkiye’nin büyük firmalarıyla da her zaman çalışmaya devam edeceğiz. Üniversite olarak öğrencilerimizin ve hocalarımızın, sektörle iç içe olmalarını istiyoruz. Biz stajyerlerimizin sanayicimize yük olmalarını değil, işletmelerde çözümün parçaları olarak onlara katkıda bulunmalarını ve bu sayece tecrübe kazanmalarını hedefliyoruz. Bu kapsamda bugünkü etkinliğe çalışmalarıyla katkıda bulunan başta öğrencilerimiz olmak üzere herkese teşekkürlerimi iletiyor, başarılarınızın devamını diliyorum. Bundan sonra da üniversite sektör işbirliği çalışmalarımız ivmesi artarak her iki Üniversitemizle de ortak birliktelikle devam edecek" şeklinde aktardı.

"Marka değerimizi geleceğe taşımamız lâzım"

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olarak Eskişehir’in tüm aktörleriyle bir araya gelerek birlikte güzel projeler üretmeye hazır olduklarını dile getiren Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Çabuk, fakültenin temellerinde yer alan Endüstriyel Tasarım Yüksekokulunun, kuruluşundan bu yana sektör iş birliğine önem verdiğine dikkat çekti. “Bizim zaten bir marka değerimiz var. O marka değerini geleceğe taşımak ve Eskişehir için pozitif faydaya dönüştürmek adına daha fazla çalışmamız lâzım.” diyen Prof. Dr. Çabuk, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Her sene sektördeki sorunlara bir çözüm getirebilmek adına öğrencilerimiz tasarımlarını geliştiriyorlar ve bu çalışmalarını da mezuniyet projeleri olarak sektör temsilcileriyle paylaşıyorlar. Tasarım, Eskişehir için bir fırsata dönüşebilir çünkü rekabet gücümüzü yükseltmek istiyorsak bunu ancak tasarımlarla yapabiliriz. Bu anlamda da Anadolu Üniversitemizden gelen girişimci ve projeci ruhumuzu, Eskişehir Teknik Üniversitesi bünyesinde de sürdürerek daha güzel başarılarak elde etmek istiyoruz.”

ESO’dan üniversitelere destek sözü

Üniversite-sektör iş birliklerine bundan sonra daha fazla önem vereceklerini dile getiren Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş ise, “Yaklaşık 1,5 ay önce göreve geldik ve öncelikli projelerimiz arasında da eğitimi ilk sıraya aldık. Bu kapsamda da çalışmalarımıza öncelikli olarak sanayi kuruluşlarından başlayacağız. İnovasyon ve Ar-ge ile ilgili kısımlarda üniversitelerden de faydalanacağız.” diye konuştu.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Emre Tüfekçioğlu, fakülte olarak iş birliği içerisinde oldukları firmalara ilişkin bilgileri katılımcılarla paylaştı. Sektör temsilcileriyle birlikte büyük bir aile olduklarına da dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Tüfekçioğlu, bu kapsamda kendilerine katkı ve destek sağlayanlara teşekkürlerini iletti.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Füsun Curaoğlu ise etkinliğe ilişkin görüşlerini şu şekilde dile getirdi:

“Fakülte olarak 13 yıldır üniversite-sanayi iş birliğinde temellendirdiğimiz bir mezuniyet proje sistemimiz var. Yaklaşık 150’ye yakın işletmeci ile mezun olacak öğrencilerimizi buluşturarak 3 aylık bir simülasyon süreci yaşatıyoruz. Bu süreçte öğrencilerimiz kendilerini var etmek istedikleri alandaki firma ve üretim mentörlüklerinin yanı sıra üniversite bünyesinde de akademik mentörlüklerden yararlanabiliyorlar. Aslında bu 3 ayaklı bir sistem. Böylece Türkiye sanayisini daha ileriye götürmek üzere yeni ürün tasarım sürecini bir arada deneyimlemiş oluyorlar. Öğrencilerin mezun olduktan sonraki yaşamını deneyimleri ve üniversite-sanayi iş birliğinde sanayicinin farkındalığını arttırmalarını anlamında bu tarz çalışmaları önemsiyoruz.”