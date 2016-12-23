Anadolu Üniversitesi Senato Odası yenilendi

Anadolu Üniversitesi Senato Odasının yenilenmesi dolayısıyla açılış töreni gerçekleştirildi.

Törene, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Adnan Özcan, Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, Prof. Dr. Aydın Aybar, Prof. Dr. Yücel Güney ve Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı’nın yanı sıra Senato ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan yaptığı açılış konuşmasında şunları ifade etti:

“2016 yılının son senato toplantısını yenilenmiş salonumuzda yapacağız. Biraz uzun sürdü ama bizim içimize sindi, umarım sizler de beğenmişsinizdir. Üniversitemize yakışır güzel bir salon oldu. Başta mimari tasarımını yapan Deniz Sipahioğlu olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çünkü bu yapının hemen hemen tamamı üniversitemiz personeli tarafından gerçekleştirildi. Bu salonda bundan sonra da güzel kararlar alınmasını umuyorum.”

Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi ve mimar Deniz Sipahioğlu, senato mekânının tarihinden bahsederek başladığı konuşmasına, “Senato Odasındaki çalışmalarımız ilk olarak oturma alanlarındaki sıkıntıları çözmek amacıyla başlamıştı. Daha sonra altyapısını, aydınlatmasını, ses sistemini ve iklimlendirme sistemlerini iyileştirme fikirleri ortaya çıktı” şeklinde devam etti.

“İnsanlar nasıl yaşlanıyorsa mekânlar da yaşlanıyor”

Senato odasının önceki oturma düzenin çok rahatsız olduğunu ve şu anda özellikle konfor koşullarına dikkat ederek ilk önce bunu iyileştirmeye çalıştıklarını aktaran Öğretim Görevlisi Sipahioğlu, “Eski bir klima sistemimiz vardı. İçeri temiz hava almakta zorlanıyorduk. Ama şimdi uzun süreli toplantılar bile yapılsa içeri temiz hava verebilen iklimlendirme sistemi kullandık. Bunun dışında genel anlamda bakıldığında eski yüzlü bir odaydı. İnsanlar nasıl yaşlanıyorsa mekânlar da yaşlanıyor” dedi.

“Daha konforlu, daha çağdaş, üniversitemizin vizyonunu daha iyi anlatan bir mekân oluşturmak istedik” diye konuşan Öğretim Görevlisi Deniz Sipahioğlu, yapılan çalışmalarda önceden var olan oturma şemasını bozmak istemediklerini ancak diğer taraflarda iyileştirmeler yaparak mekânı daha çağdaş hâle getirmeye çalıştıklarını vurguladı.

Öğretim Görevlisi Deniz Sipahioğlu, “Ayakları olmayan masalar yaptık, hareketli koltuklar koyduk, bütün elektrik ve aydınlatma altyapısını değiştirdik, ısıtma sistemini güncel hâle getirdik, görüntü ve ses sistemlerini yeniledik, bütün bunların ötesinde çeşitli sanatsal uygulamalarla üniversitemizin sanatsal yapısını da vurgulamak istedik. Tüm ahşap kaplamaları biraz daha çağdaş ve açık renkli hâle getirdik böylece kasvetli yapıyı bozmak istedik. Çevreci olmaya özen göstererek özellikle aydınlatmalarda LED lamba kullandık. Ne kadar az enerji tüketirsek bizim için o kadar iyi diye düşünerek üniversitemizin böyle bir yaklaşım sergilediğini de bu vesileyle belirtmek istedik” diyerek başta Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.