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Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrasından “Alnar'a Armağan Konseri"

“40.

Yılında Hasan Ferid Alnar Sempozyumu” kapsamında gerçekleştirilen “Alnar'a Armağan Konseri" Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Bale Salonu'nda düzenlendi.


Konsere çok sayıda öğretim elemanı ve sanatsever katıldı. Cumhuriyet Dönemi'nin en önemli bestecilerinden biri olan Alnar'ın eserlerinin icra edildiği konserde orkestra şefliğini M. Erdem Çöloğlu üstlendi. Konserde; Güniz Alkaç, Ayşegül Kostak Toksoy ve Esra Berkman kanunda, Melih Kara ise viyolonselde dinleyenleri mest etti. Konserde sanatçılar; Alnar'ın ölümsüz eserleri “Orkestra Süiti, İstanbul Andante con moto, Allegretto Scherzando, Adagio non troppo, Molto Vivace”, “Kanun Konçertasu, Moderato, Lento non troppo, Allegro poco Moderato”, “Viyolonsel Konçertosu, Moderato, Largo non troppo, Allegro con brio” ve “Prelüd ve İkidans”ı sanatseverlerle buluşturdu.

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