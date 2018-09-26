Anadolu Üniversitesi sosyal medyada dünya üniversiteleri arasında

Bu yıl verilen Social Media Awards Turkey 2018 Veri Analitiği Ödülleri'nde, Üniversiteler Sektöründe ilk üçe kalan markalardan biri olma başarısı gösteren Sosyal Medya Koordinatörlüğü yine ayını yıl içerisinde uniRank Instagram Üniversiteler Sıralamasında yer alarak kurumsal iletişim alanındaki varlığını bir kez daha gösterdi. Instagram'da popüler olan üniversitelerin belirli kriterlere göre belirlendiği sıralamada Anadolu Üniversitesinin, Sosyal Medya Koordinatörlüğü tarafından yönetilen kurumsal Instagram hesabı da uniRank değerlendirme kriterlerini karşılayan en iyi 200 yükseköğretim kurumu arasındaki yerini aldı. Harvard, Stanford ve Oxford gibi dünya üniversitelerinin de aralarında bulunduğu 5 bin 103 üniversite hesabından Anadolu Üniversitesinin Instagram hesabı ise 79'uncu sırada yer alarak hem önemli bir başarıya imza attı hem de Instagaram'daki en popüler üniversiteler listesine dâhil oldu. UniRank Instagram Üniversiteler Sıralaması ile dünyadaki tüm üniversitelerin ana Instagram hesaplarının popülerliği temelinde bir lig tablosu oluşturulması amaçlanıyor.

En popüler üniversiteler belirlenirken uniRank tarafından belli başlı kriterler dikkate alınıyor. Bu kriterler arasında ise ülkedeki uygun bir yükseköğretim veya yükseköğretim ile ilgili bir kuruluş tarafından anlaşmalı, lisanslanmış ve/veya akredite olmak, en az dört yıllık lisans derecesi veya lisansüstü eğitim vermek ve dersleri ağırlıklı olarak geleneksel yöntemle, uzaktan eğitim formatıyla değil yüz yüze eğitim veriyor olmak gibi kriterler yer alıyor.