Anadolu Üniversitesi tercih fuarında

Anadolu Üniversitesi hem örgün hem de açıköğretim fakülteleri hakkında bilgi vermek amacıyla Bursa Üniversite Tercih Fuarı’na katıldı. Türkiye genelinden 80 Devlet ve Vakıf Üniversitesi katılımı ile gerçekleşen fuarda, öğrencilerin ve ailelerin merak ettiği sorular yetkililer tarafından yanıtlandı. Anadolu Üniversitesi de buradaki yerini alırken, açıköğretim ile alakalı yoğun şekilde bilgiler verdi. Örgün öğretimin yanında açıköğretimden ikinci bir bölüm okuma imkanlarından bahseden yetkililer, yöneltilen soruları cevapsız bırakmadı. Fuara katılan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yücel Güney de öğrencilere fakülte hakkında bilgiler verdi.