Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) bünyesinde faaliyet gösteren Öğrenci Birimi, gönüllü hocalar tarafından oluşturulan bir ekiple zorlu bir süreç olan dil öğrenimini daha etkili ve eğlenceli kılmak için öğrencilere ihtiyaçları doğrultusunda sınıf dışı aktiviteler düzenleyerek onlara destek sağlamayı hedefliyor. Birim, her dönem titiz bir çalışma ile planlanan etkinlikleri, öğrenci ihtiyaçlarına göre şekillendiriyor. Öğrenci Birimi tarafından bu amaca yönelik olarak fakülte toplantıları, dil öğrenimini destekleyen kulüp etkinlikleri ve kültürel etkinlikler olmak üzere üç ana başlık altında çalışmalar yürütülüyor.

Fakülte toplantıları kapsamında, dil öğreniminin gerekliliğini vurgulamak amacıyla fakültelerden davet edilen öğretim elemanları öğrencilerle bir araya getiriliyor. Öğrencilerin bölümleri ile ilgili merak ettiklerini sorabilecekleri ortamlar hazırlanıyor. Böylelikle bölüm öncesi hazırlık eğitiminin gerekliliğinin öğrencilere benimsetilmesi amaçlanıyor.

Öğrencilerin dil öğrenim sürecinde konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerileri üzerine etkinlikler planlayarak, derslerinin yanı sıra bu becerilerini geliştirebilecekleri bir ortam yaratmayı hedefleyen Öğrenci Birimi kulüp etkinliklerini, okuma-yazma ve konuşma-dinleme kulübü olmak üzere iki çatı altında yürütüyor. Stratejiler üzerinde odaklanarak derslere destek sağlayan bu etkinlikler, aynı zamanda kelime ve dilbilgisi öğrenimini kolaylaştıracak scrabble, taboo gibi oyunlarla öğrencilerin hem eğlenmesini hem de öğrenmesini sağlıyor.

Öğrencilerin eğlenirken öğrenmesi sağlanıyor

Okul kapsamında öğrencilere kültürel bir platform sunmak amacıyla düzenlenen kültürel etkinliklerde ise müzik dinletileri, dans atölye çalışmaları, masa tenisi turnuvaları, tiyatro çalışmaları, imza günleri, film gösterimleri gibi aktivitelere yer verilerek öğrencilere çok yönlü fırsatlar sunuluyor.

Öğrenci Birimi, tüm bu etkinliklerin düzenli bir şekilde organize edilmesi ve gerekli olan planlamanın aksamadan yürümesi için emek harcayan ve bu etkinliklerin duyurulması için mevcut olanakları en iyi şekilde kullanmaya çalışıyor. Ayrıca öğrencilere derste öğrenilenlerin yanı sıra, dil öğrenimlerini pekiştirebilecekleri ve geliştirebilecekleri ayrı bir platform oluşturarak yeni dönemde de faaliyetlerini sürdürmeyi planlıyor.