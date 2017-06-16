Anadolu Üniversitesi Yaz Spor Okulları açılıyor

Anadolu Üniversitesi yaz döneminde hem üniversite çalışanlarının hem de Eskişehir’in bütün çocuklarına ücretsiz yaz spor okulu açıyor. Basketbol, futbol, okçuluk, tenis ve voleybol branşlarında kursların verileceği yaz spor okulu 3 Temmuz-24 Ağustos 2017 tarihleri arasında düzenlenecek. Kayıt tarihleri 19-23 Haziran 2017 olan okulun başvuruları Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Spor Salonuna yapılacak. Bilgi için 0222 335 05 80 numarasından 1311-1312 dâhili hatların aranabileceği belirtildi.