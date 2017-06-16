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16 Haziran 2017 17:22

Anadolu Üniversitesi Yaz Spor Okulları açılıyor

Anadolu Üniversitesi yaz döneminde de spor faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor.

Anadolu Üniversitesi Yaz Spor Okulları açılıyor

16 Haziran 2017 17:22


Anadolu Üniversitesi yaz döneminde hem üniversite çalışanlarının hem de Eskişehir’in bütün çocuklarına ücretsiz yaz spor okulu açıyor. Basketbol, futbol, okçuluk, tenis ve voleybol branşlarında kursların verileceği yaz spor okulu 3 Temmuz-24 Ağustos 2017 tarihleri arasında düzenlenecek. Kayıt tarihleri 19-23 Haziran 2017 olan okulun başvuruları Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Spor Salonuna yapılacak. Bilgi için 0222 335 05 80 numarasından 1311-1312 dâhili hatların aranabileceği belirtildi.




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