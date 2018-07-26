Anadolu Üniversitesi, yeni sporcularını imza töreniyle basına tanıttı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan’ın da katılım gösterdiği törende; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Celal Avni Öztürk’ün yanı sıra kulüp antrenörleri ve sporcuları da yer aldı.

"Anadolu Üniversitesi spora ve sporcuya önem veren bir üniversite"

Yeni sezon öncesinde Anadolu Üniversitesi ailesine katılan sporculara ilişkin görüşlerini dile getiren Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan, “Anadolu Üniversitesi, sporun her branşına ve sporcuya önem veren bir üniversite. Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü, bünyesindeki 613 lisanslı sporcusunun yanı sıra yaz okullarında her yaş grubundaki şehrin çocuklarına spor eğitimi veren önemli bir spor kulübü durumunda. Şu anda yaz okullarımızda 1000’in üzerinde çocuğumuz 5 farklı branşta spor eğitimi alıyor ve bu da Üniversitemizin misyonunun ne olduğunu açıkça gösteriyor. Üniversite olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi zeki, çevik ve ahlaklı sporcu yetiştirmek amacından hareketle çocuklarımıza ve gençlerimize sporu sevdirmek ve bu alandaki gelişimlerini sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda da bizim temel amacımız geçmişten bugüne hep altyapı oldu ve bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bölgesel Amatör Lig’de, geçtiğimiz yıl gerçekten güzel bir sezon geçirdik ve inşallah önümüzdeki sene de daha önemli başarılara imza atacağız. Şampiyonluk elbette önemli ancak bundan daha önemli değerlerin olduğu da unutulmamalı” dedi.

Anadolu Üniversitesi kendi öz kaynaklarıyla başarıyı hedefliyor

“Bu yıl kulübümüze pek çok yeni sporcu katıldı. Özellikle yeni katılan arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum ve kendilerini tebrik ediyorum” diyen Rektör Gündoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Kulübümüze katılan arkadaşlarımıza baktığımda aslında önceden aramızda olan kişiler olduğunu gördüm ve memnuniyet duydum. Biliyorsunuz Eskişehirspor, Eskişehir’in çocuklarının ve Anadolu Üniversitesinin öğrencilerinin takıma kattıkları güç sayesinde efsane oldu. Burada aynı şey Anadolu Üniversitesi için de geçerli. Baktığımızda önümüzdeki yıl inşallah Bölgesel Lig’de mücadele edecek takımımızda Üniversitemizin öğrencileri, şehrimizin çocukları ve altyapımızdan yetişen futbolcularımız olacak. Dolayısıyla başarının doğal olarak geleceğine inanıyorum. Umarım önümüzdeki yıl öncelikle fair play kurallarına uygun güzel bir sezon geçiririz, buna yürekten inanıyorum. Sadece futbolda değil, sporun tüm branşlarında Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm olanaklarını belli mevzuat çerçevesinde kullanmaya devam edecek. Bütün sporcu arkadaşlarımızı kutluyorum ve yeni sezonun hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.”

"Kentin çocuklarına ve gençlerine hizmet vermeyi sürdüreceğiz"

İmza töreninde konuşan Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Celal Avni Öztürk ise, Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün kuruluşundan bugüne kadar birçok branşta Eskişehir’in dinamosu olduğuna ve kentin marka değerine katkıda bulunmaya çalıştığına dikkat çekerek, “Yıllarca altyapıya önem veren kulübümüz, 2018-2019 sezonuna girerken toplam 613 lisanslı sporcusuyla yoluna devam etmektedir. Kulüp olarak gerek ferdi gerekse takım sporlarında dayanışmaya, takım ruhuna ve etik değerlere bağlı sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz. Altyapı çalışmalarına endeksli olmamıza rağmen, bazı branşlarımızda da performans takımları oluşturuyoruz. Futbol takımız da bu branşlarımız arasında yer alıyor. Başarıyı önemsiyoruz ve bu doğrultuda da sporcu kardeşlerimizi, öğrencilerimiz ve sporcu kardeşlerimiz arasından seçiyoruz. Son iki yıla baktığımızda sürekli maliyete dayalı performans beklenirken, sporcu kardeşlerimiz başarının hiç de maliyetle orantılı olmadığını aksine birlik, beraberlik ve ahlaki değerlerin oluşturulduğunda ne kadar güzel bir takım ruhu ortaya çıkarılacağını bize gösterdiler. Bu sezon da yine aynı umutla yola çıktık ve yeni başarıları istiyoruz” ifadelerini kullandı.