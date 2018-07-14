“Anadolu Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ve Anma Programı”, Öğrenci Merkezi Salon 2016’da gerçekleştirildi. Programa; Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan’ın yanı sıra rektör yardımcıları ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Anadolu Üniversitesi Camii İmam Hatibi Sakil Koçyiğit’in Kuran-ı Kerim Tilaveti ve Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek’in 15 Temmuz Şehitleri anısına okuduğu dua ile devam etti.

"Milletimiz, özgürlüğünden asla vazgeçmeyeceğini dünyaya göstermiştir"

Programın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan, darbe girişimini bir kez daha nefretle kınadığını aktardı. Darbe girişiminin milletin ortaya koyduğu benzersiz cesaret ile durdurulduğunu sözlerine ekleyen Rektör Gündoğan, "Fetöcü Terör Örgütü’nün 15 Temmuz 2016 gecesi; milletimize, devletimize, demokrasimize, seçilmiş hükümetimize ve toplumsal barışa karşı haince gerçekleştirdiği darbe teşebbüsünü ikinci yıldönümünde huzurunuzda bir kere daha nefretle kınıyorum. Türkiye’nin seçilmiş, meşru hükümetini devirmeye kalkışmayı, Cumhurbaşkanımız ile ailesinin canına kastetmeyi ve yüzlerce vatandaşımızı

öldürmeyi göze almış hain terör örgütünün girişimi, yüce milletimizin o gece ortaya koyduğu sağlam irade ve sergilediği benzersiz cesaret sayesinde durdurulmuştur. Bu hain saldırıya karşı başta Cumhurbaşkanımız, Gazi Meclisimiz, hükümetimiz, emniyet güçlerimiz, ordumuzun devletine bağlı unsurları ve kahraman milletimiz emsali az bulunur bir dirayetle karşı koymuş, teröristlerin gasp ettikleri silahların karşısında ellerinde bayraklarla direnen halkımız eşsiz bir kahramanlık destanına imza atmıştır. Bu şanlı direniş, milletimizin hiçbir saldırı karşısında pes etmeyeceğini ve özgürlüğünden asla vazgeçmeyeceğini bütün dünyaya bir kere daha göstermiştir" dedi.

"Anadolu Üniversitesi, ilk andan itibaren hain girişimi kınamıştır"

15 Temmuz’da Türk milletinin teröre karşı göstermiş olduğu kahramanlık örneğinin hain terör örgütünü destekleyen emperyalist güçlere de Türkiye’nin büyüklüğünü gösteren bir cevap olduğuna dikkat çeken Rektör Gündoğan, “Fetöcü hain darbe girişimine karşı milli mücadele ruhuyla direnen milletimiz yazdığı demokrasi destanıyla tarihte olduğu gibi bugün de esareti kabul etmeyeceğini dünyaya ilan etmiştir. Her zaman millet iradesine bağlı ve demokratik değerlere saygılı olmuş, büyük medeniyet mirasımızdan aldığı güçle ülkemizin yarınlarını inşa edecek nesilleri yetiştirme gayreti içinde olan Anadolu Üniversitesi olarak biz de ilk andan itibaren bu hain girişimi kınadık ve milli iradenin ortaya koyduğu meşru hükümetimizin sonuna kadar yanında olduğumuzu ifade ettik. Bu hain darbe girişimi karşısında tepkisini ilk andan itibaren koyan Anadolu Üniversitesi; çalışanları, öğrencileri ve mezunlarıyla milletine ve onun iradesine sahip çıkmıştır. Bu müessif olaylar sırasında İstanbul ve Ankara’da şehit verdiğimiz Halil Kantarcı, Yusuf Naci Ağaroğlu, Ozan Özen, Ömer Cankatar, Münir Murat Ertekin ve Akif Altay adlı öğrencilerimizi de rahmetle anıyor; vatanı, milleti ve demokrasisi için gözünü kırpmadan ölüme giden şehit ve gazi mensuplarımızla gurur duyduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum” diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan’ın konuşmasının ardından, darbe girişiminin konu alındığı sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi. Anma programı kapsamında ayrıca birde fotoğraf sergisi açıldı.