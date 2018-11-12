Anadolu Üniversitesi'nde Atatürk konserleri

Anadolu Üniversitesi'nde "Atatürk'ü Anma" ve "Türkülerle Atatürk" konserleri düzenledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen “Atatürk'ü Anma Konseri” Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bağlamada Gonca Çiçek, Kenan Pekgöz, Aydın Ünal ve Ferdi Cansız'ın yer aldığı konserde Ömer Orkun Bahçe ise şiirlerle eşlik etti.

Konserde; “Mayadağ'dan Kalkan Kazlar”, Özay Gönlüm'ün derlediği “Zobalarında Guruda Meşe Yanar”, Muzaffer Sarısözen'in derlediği “Bülbülüm Altın Kafeste”, “Havada Bulut Yok”, “İzmir'in Kavakları”, “Hoş Gelişler Ola” ve “Çanakkale İçinde”, Nihat Kaya'nın derlediği “Çalın Davulları”, Ümit Topcan'ın derlediği “Hekimoğlu” eserleri seslendirildi.

Konserde Ömer Orkun Bahçe ise okuduğu Cahit Sıtkı Tarancı'nın “Atatürk”, Aşık Veysel Şatıroğlu'nun “Atatürk'e Ağıt” ve Sabi Şendil'in “İstiklal Savaşında Atatürk” şiirleriyle dinleyenlere duygu anlar yaşattılar.

Üniversitenin Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından gerçekleştirilen “Türkülerle Atatürk” konseri ise Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Bale Salonu'nda gerçekleştirildi. Şefliğini Öğr. Gör. Pelin Altıntaş'ın üstlendiği konsere, çok sayıda sanatsever katılım gösterdi.

Konserde sanatçılar; “Bülbülüm Altın Kafeste”, “Manastırın Ortasında”, “Yeni Cami Avlusunda Ezan Sesi Var”, “Ah Bir Ataş Ver”, “Çalın Davulları Çaydan Aşağı”, “Sarı Zeybek”, “Mayadağ'dan Kalkan Kazlar”, “Bir Fırtına Tuttu Bizi”, “İzmir'in Kavakları”, “Havada Bulut Yok”, “Şu Dalmadan Geçtin Mi”, “Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa” eserlerini icra ettiler.