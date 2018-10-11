Anadolu Üniversitesi'nde Dünya Ruh Sağlığı Farkındalık Günü etkinliği

Anadolu Üniversitesi'nde, Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın yanı sıra öğretim elemanları ve öğrenciler katılımı ile Dünya Ruh Sağlığı Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi.

Sinema Anadolu'da gerçekleştirilen programda, "İnsanın Doğası ve Ruh Sağlığı" konulu panelde açılış konuşmasını gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Psikolojik Danışma ve Rehberlik servislerinin oldukça önemli birimler olduğunu belirtti. Çomaklı, "Öğrenciler, her ne olursa olsun kendilerine güvenmeli. Sizlere bu ülkeyi teslim edeceğiz ve bu ülke sizlerle ayakta duracak. Bu ülkenin öğrencileri, bizim geleceğimizdir. Bu sebeple hayata karşı dimdik durmak hem sizlerin hem de bizlerin görevidir. Dolayısıyla akıl sağlığımız yerinde olduğu sürece daima yükselmeye devam etmeliyiz. Her ne sıkıntınız olursa olsun, içsel problemler yaşadığınız zaman Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi'ne gelebilirsiniz. Çünkü burası sizin için var. Anadolu Üniversitesi bir ailedir ve sizler de bu ailenin bir parçasısınız. Bu ailenin parçası olduğunuz andan itibaren bizler sizlerden sorumluyuz. Unutmayın bedeniniz bir fidansa, ruhunuz da onu besleyen sudur." dedi

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın açılış konuşmasının ardından panel oturumları başladı. Panel konuşmacıları Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı Öğretim Elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Akdoğan ve Mediko Sosyal Merkezi Psikiyatristi Sıdıka Erol Oksay “İnsan Doğasını ve İnsanın Ruh Sağlığı" konulu panelde konuşmacı olarak yer aldı. Katılımcılar, “Normal insan nedir?, Anormallik nedir?'' gibi konu başlıkları altında öğrencileri aydınlattı.

“En konforlu yer sizin zihninizdir”

Etkinlik, Eskişehir Teknik Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Öğr. Gör. Ayla Canay Türktan'ın katılımcılarla beraber gerçekleştirdiği yoga uygulamaları ile devam etti. Eğitmenlik yaptığı yoga uygulaması hakkında da bilgi veren Türktan, “Herkesin bedeni birbirinden farklıdır. En konforlu yer sizin zihninizdir. Yoga, sinir sistemimizi dinginleştiren bir uygulamadır. Bedeninizi fark edip, hislerinizin farkında olmaya başlıyorsunuz" şeklinde konuştu.

Etkinlik, panel ve yoga uygulamalarının ardından Disney Pixar'dan "Inside Out" film gösterimi ile son buldu.