Yunus Emre Yerleşkesi Öğrenci Merkezi Salon 2016’da düzenlenen “Erasmus+ Buluşmaları” da “Erasmus’tan Erasmus+’a 30 Yılın Hikâyesi” de Avrupa Birliği Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Ulusal Ajansı ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından birlikte organize ediliyor. Erasmus+ buluşmaları etkinliklerinin üçüncü ayağı, saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşı okunması ile başladı. Daha sonra ise Anadolu Üniversitesinin tanıtım filmi ve Erasmus Plus programı çerçevesinde Türkiye’ye gelen öğrencilerin hazırladığı kısa video katılımcılara izletildi. Etkinlik boyunca, programın tarihçesi hakkında bilgiler verilirken iyi uygulama örnekleri de ele alınarak öğrencilerle sohbet oturumu gerçekleştirildi.

"Eskişehir’den toplam 2 bin 67 proje alındı"

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı Mesut Kamiloğlu, Anadolu Üniversitesine etkinliğe yaptığı ev sahipliği için teşekkür etti. Erasmus+ programı hakkında bilgiler veren Kamiloğlu, "Erasmus+ programı, sadece eğitim sürecindeki hareketlilik programı değil, aynı zamanda katılımcıların kariyerlerini belirleyen bir değişim programı olmuştur. Türkiye, 2004 yılından bu yana faydalanıyor. Şu anda yılda 50 bini aşkın vatandaşımız yurt dışında eğitim alıyor, staj yapıyor veya gönüllülük faaliyetlerine katılıyor. 2004 yılından bu yana 100 binin üzerinde öğrencimiz Avrupa’da eğitim hayatları boyunca 1 veya 2 dönem eğitim aldı veya staj yaptı. Şu anda 33 ülke programdan yararlanabiliyor. Hedef kitlesi gençler ve öğrenciler ama vatandaşlarımızın tamamına açık bir program. Erasmus+ programı, kültürler arası öğrenmeye teşvik eden bir program. Farklı insanlarla bir araya geliyoruz, birlikte iş yapıyoruz. Program farklı ülkeden insanları bir araya getirerek tek potada birleştiriyor. Eskişehir de, programdan ziyadesiyle istifade eden illerimizden birisi. Eskişehir’den bu zamana kadar yapılan proje başvuruları, diğer illerle karşılaştırıldığında çok daha fazla. Sadece proje başvurusu değil, başvuruların başarısı da yüksek. Bugüne kadar Eskişehir’den toplam 2 bin 67 proje alınmış bunların da 518’ine finans desteği sağlanmıştır. Toplam 28 milyon TL Avrupa standartlarında kaynak, Eskişehir’e tahsis edilmiş. Bu programlardan 15 bin kişi istifade etmiş durumda" dedi.

"Şu an itibariyle üniversitemize kayıtlı 4 bine yakın uluslararası öğrenci bulunuyor"

Konuşmasına Erasmus+ etkinliğine ev sahipliği yaptığı için büyük memnuniyet duyduklarını belirterek başlayan Anadolu Üniversitesi Rektörü Naci Gündoğan ise, "Anadolu Üniversitesi, hem Erasmus+ değişim programları hem de diğer uluslararası faaliyetlerini sürdürülebilir, gerçekçi ve etkin bir uluslararasılaşma stratejisi çerçevesinde yürütmektedir. Yükseköğretimde uluslararasılaştırma hareketlerinin hız kazandığı 2000’li yıllarda Anadolu Üniversitesinde de bu hareket ivme kazanmış ve bu çerçevede 2003 yılında Uluslararası İlişkiler Birimi kurulmuştur. Üniversitemiz, Erasmus programları kapsamında değişim faaliyetlerine 2004-2005 akademik yılında başlamıştır. İlk yıl, 65 giden öğrenci ve 33 giden personel ile başlayan hareketlilikler, 2016-2017 Akademik yılı sonu itibariyle toplamda 5 bin 500’e yakın giden öğrenci ve bin 500’e yakın giden personel; bin 500’ün üzerinde gelen öğrenci ve 500’e yakın gelen personel sayılarına ulaşmıştır. Erasmus+ değişim hareketliliklerinin ortak ülkeler projeleri ile tüm dünya ülkelerine açılması süreciyle birlikte Anadolu Üniversitesi de bu projelere etkin katılım sağlamıştır. Üniversitemizde, ortak ülkeler projeleri kapsamıda Çin, Japonya, ABD, Kanada, gibi pek çok farklı coğrafyadan 20’nin üzerinde ülke ile öğrenci ve öğretim elemanı değişimi gerçekleştirilmektedir. Şu an itibariyle üniversitemize kayıtlı 4 bine yakın uluslararası öğrenci bulunmaktadır ve bu öğrencilerimiz de dilerse Erasmus+ faaliyetlerinden faydalanabilmektedir" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği Müsteşar Yardımcısı Ahmet Yücel, Avrupa Birliğinin geniş bir aile olduğunu, Türkiye’nin de bu ailenin bir parçası olduğunu dile getirdi. Program, sunumlar ve Erasmus+’dan faydalanıcıları ile sohbetlerle devam etti.