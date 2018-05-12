Anadolu Üniversitesi’nde halk dansları gecesi

Bugüne kadar sayısız gösteriye imza atan Halk Dansları Topluluğu, ’Gelecekte Geleneği Yaşamak’ adlı geceyle Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera-Bale Salonunda izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Halkbilim Araştırmaları Merkezinin 60’ıncı yılı kapsamında düzenlenen gecede Anadolu Üniversitesi Rektörü Naci Gündoğan da izleyenler arasındaydı. Dansçıların orkestra eşliğinde sergiledikleri sahne performanslarıyla renkli görüntüler ortaya çıkarken, gecenin sonunda dans ve koreografilerin hazırlanmasında görev alan Öğretim Görevlileri Feyzan Şenbayram, Ahmet Şamil Erkoçak, Deniz Akalın ile Ceren Palsü’ye çiçek takdim edildi.

Gösterinin sonunda sahneye davet edilen Rektör Gündoğan, “En köklü merkezimiz olan Halkbilim Araştırmaları Merkezi yürütücülerine ve bu gecenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.