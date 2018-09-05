Anadolu Üniversitesi’nde kontenjanlar doldu

Öğrenci kenti olarak bilinen Eskişehir, tercih döneminin ardından yine adaylar tarafından en çok tercih edilen kentler arasında yer aldı. Geçen günlerde açıklanan üniversite yerleştirme sonuçlarının ardından Anadolu Üniversitesi’nde ön lisans ve lisans bölümü kontenjanları neredeyse doldu. Konuyla ilgili bilgi veren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Anadolu Üniversitesini tercih eden adayların 735’inin, yani yüzde 19,13’ünün üniversiteye ilk tercihleriyle geldiğine dikkat çekerek, bu durumun sadece Anadolu Üniversitesi için değil; Eskişehir için de sevindirici bir durum olduğunu söyledi. Anadolu Üniversitesinin kontenjanlarının neredeyse tamamının dolmasına değinen Prof. Dr. Gündoğan, “Bu durum, Anadolu Üniversitesinin tercih edilebilirliğinin çok yüksek olduğunu göstermektedir. Bunu kanıtlayan diğer bir gösterge de Anadolu Üniversitesine yerleşen adaylardan 735’inin, birinci tercihiyle üniversitemizi tercih etmesidir. Anadolu Üniversitesine tüm programlar bazında kayıt hakkı kazanan adayların yüzde 16,61’inin Eskişehir’den, kalan %83,33’lük kısmının ise ülkemizin diğer illerinden gelecek olmasında; üniversitemizin kaliteli eğitim vermeyi her zaman ilke edinmesinin, öğrenci odaklı bir üniversite olmasının, Anadolu Üniversitesinin tüm olanaklarını öğrencileri için seferber ediyor olmasının, Eskişehir gibi güzel bir şehirde kurulu bulunmasının ve üniversitemiz kampüsünün önemli rol oynadığını düşünmekteyim” dedi.

En çok Anadolu Lisesi mezunları tercih ediyor

Anadolu Üniversitesinin 50 programından 6’sının Türkiye genelinde ilk 25 binde yer aldığına değinen Rektör Gündoğan, "ÖSYM’nin okul birinciliği kontenjanıyla yerleşen aday sayısının 59. Okul birinciliği kontenjanıyla yerleşen adaylardan 22’sinin yani yüzde 37.29’unun birinci tercihiyle üniversitemize yerleşmesinin çok önemli bir başarı olduğudur. Üniversitemize kayıt hakkı kazanan toplam 3 bin 798 adayın; bin 808 yani yüzde 47.06’sı yabancı dille eğitim yapan resmî anadolu liselerinden, 454’ü özel temel liselerden, 198’i resmî liselerden, 135’i ise anadolu öğretmen liselerinden gelmiştir. Buna göre kayıt hakkı kazanan adayların toplamda yüzde 67,64’ünün bu 4 tür liseden olması da dikkate değerdir” diye konuştu.

Prof. Dr. Gündoğan, Anadolu Üniversitesini en çok hangi şehirlerden adayların tercih ettiğine de açıklık getirerek, “Üniversitemize kayıt hakkı kazanan adayların yüzde 16,61’i Eskişehir merkezlidir. Eskişehir’i yüzde 9,79 ile İstanbul, yüzde 8,38 ile Bursa, yüzde 7,42 ile Ankara, yüzde 4,58 ile İzmir ve yüzde 3,07 ile Antalya izlemiştir” bilgisini aktardı.

"Adaylar üniversitenin akademik ve fiziksel altyapısı ile kurulu şehri dikkate alıyor"

Prof. Dr. Naci Gündoğan, “Adaylar, üniversite tercihlerini gerçekleştirirken genelde üniversitenin akademik ve fiziksel altyapısı ile kurulu şehri dikkate alıyorlar. Anadolu Üniversitesinin tercih edilmesinde de bütün akademik birimlerinin nitelikli akademik kadrolara sahip olması, derslikleri, laboratuvarları, 7/24 hizmet veren kütüphanesi, günde 3 öğün yemek hizmeti sunan yemekhaneleri, spor ve yılda 2 bin 500’den fazla sosyal ve kültürel etkinliğe ev sahipliği yapan sosyal tesisleriyle sadece ülkemizin değil, dünyanın da en güzel kampüslerinden birine sahip olması faktörlerinin yanı sıra Türkiye’nin hayat kalitesi yüksek, en güzel şehirlerinden olan Eskişehir’de kurulmuş olmasının da belli başlı etkenler olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.