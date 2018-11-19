Anadolu Üniversitesinde "Oscar'ın İlk 20 Yılı" sergisi

Anadolu Üniversitesi Uluslararası Eskişehir Film Festivali kapsamında düzenlenen “Oscar'ın ilk 20 yılı” isimli serginin açılışı gerçekleştirildi.

İletişim Bilimleri Fakültemiz Sergi Salonu'nda açılan ve 1929 yılında başlayan Akademi Ödülleri'nin ilk yirmi yılında "En İyi Film" ödülü alan yapımların orijinal afişlerinin yer aldığı sergi, 24 Kasım Cumartesi gününe kadar 10.00 - 17.00 saatlerinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Resmi adıyla 1939 yılında verilmeye başlanan Oscar ödülleri, ilk kez 1929 yılında Los Angeles'da verilmeye başlandı. O dönemde adı Akademi Liyakat Ödülleri (Academy Award of Merit) olan dünyanın en meşhur heykelciğinin bu isimle anılması ise ödüllerin Kaliforniya'da kurulmuş olan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (AMPAS) tarafından veriliyor olmasıdır.