Anadolu Üniversitesinde patlatılan şüpheli valiz boş çıktı

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Yerleşkesi girişine bırakılan valiz, özel güvenlik birimlerince fark edildi. Durumdan şüphelenen güvenlik ekipleri, olayı polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden emniyet güçleri, alana güvenlik şeridi çekip öğrencileri tahliye etti. Korkuya kapılan öğrenciler, geçiş yollarını üniversite içerisinde bulunan alternatif yollardan sağlamak zorunda kaldı. Kontrollü bir şekilde fünye yardımı ile patlatılan valizin içinden herhangi bir şey çıkmadı.

Ekiplerin valizde yaptığı aramaların ardından normale dönen öğrenciler rahat bir nefes aldı.