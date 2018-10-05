İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Anadolu Üniversitesinde patlatılan şüpheli valiz boş çıktı

Eskişehir Anadolu Üniversitesinde fünye ile kontrollü bir şekilde patlatılan şüpheli valiz boş çıktı.


Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Yerleşkesi girişine bırakılan valiz, özel güvenlik birimlerince fark edildi. Durumdan şüphelenen güvenlik ekipleri, olayı polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden emniyet güçleri, alana güvenlik şeridi çekip öğrencileri tahliye etti. Korkuya kapılan öğrenciler, geçiş yollarını üniversite içerisinde bulunan alternatif yollardan sağlamak zorunda kaldı. Kontrollü bir şekilde fünye yardımı ile patlatılan valizin içinden herhangi bir şey çıkmadı.


Ekiplerin valizde yaptığı aramaların ardından normale dönen öğrenciler rahat bir nefes aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.