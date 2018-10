Anadolu Üniversitesi'nde “Sınırların ve Medeniyetlerin Ötesinde Miras Turizmi” konuşuldu

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi, Mara Teknoloji Üniversitesi, Kuzey Arizona Üniversitesi Turizm Komisyonu ve Uluslararası Coğrafya Birliği'nin iş birliğiyle düzenlenen “The 11th Tourism Outlook Conference”, “Sınırların ve Medeniyetlerin Ötesinde Miras Turizmi” başlığıyla Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Saknat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarını gerçekleştiren Kongre Yürütme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Gökçe Yüksel, Türk misafirperverliğini göstermeye gayret ettiklerini belirterek, katılımcılara, konferansa gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkürlerini iletti. Eskişehir turizminin önemine vurgu yapan Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Günay Aktaş da, konferansın Eskişehir turizmine ve aynı zamanda katılımcılara gelişim sağlayacağını aktardı.

"Turizmimiz iyi durumda olduğu zaman toplumsal refahımız da artacaktır"

Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Şennur Azade ise konuşmasında: “Şunun bilincindeyiz ki ulusal açıdan turizmimiz iyi durumda olduğu zaman toplumsal refahımız da artacaktır. Türkiye'de çok sayıda tarihi yer var. Bu demektir ki turizmimiz daha da iyi duruma gelebilir. Eskişehir bazında 3 bin 967 yatak kapasiteli ve Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli 33 otelimiz, 16 yeme içme tesisi, Bakanlık tarafından tescil edilmiş 534 sit alanı ve 78 seyahat acentesi mevcut. Daha iyi duruma gelmek için de günden güne çalışmaktayız.” ifadelerini kullandı.

"Ülkemiz adına her zaman birliktelik içinde çalışmamız gerekiyor"

Birlik ve beraberliğin turizm için önemli olduğuna değinen Azade, “Hiç kimse tek başına bir şey değildir; hiçbir kurum kendi başına bir şeyleri halledemez. Eskişehir olarak ve ülkemiz adına her zaman birliktelik içinde çalışmamız gerekiyor. Sorun neredeyse bunun üstüne gitmek, araştırmak ve bu aksaklıkları çözmek gerekiyor. Bizlerin de çözümü koordine bir şekilde ve birliktelik içinde uygulamamız gerekiyor. Benim de en büyük dileğim güzel günlerde, refah ve ferah içinde, turizmimizin çok iyi olduğu günlerde yine hep birlikte olabilmek” dedi.

Dünyanın farklı üniversitelerinden 150'den fazla akademisyen katıldı

Açılış konuşmalarının ardından Anadolu Üniversitesi Halk Bilim Araştırmaları Merkezi'nin “Anadolu'nun Közleri Dans Topluluğu” dans gösterisi gerçekleştirdi. Gösteri sonrasında, konferansa katkıda bulunan çok sayıda kişi ve kuruma plaket takdim edildi. Son olarak Canterbury Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. C. Michael Call “Tourism, Growth and Overtourism: Implications”; Macar Bilimler Akademisi'nden Assoc. Dr. Melanie K. Smith ise “Resident Resistance in the Heritage City” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Miras turizmini ilgilendiren pek çok konuda bildirilerin sunulduğu ve dünyanın farklı üniversitelerinden 150'den fazla akademisyenin

katılım gösterdiği konferans, 5 Ekim Cuma günü sona erecek.