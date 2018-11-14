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Anadolu Üniversitesi'nde "Söyleşili Konser"

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı tarafından düzenlenen ’Söyleşili Konser’ beğeni kazandı.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı tarafından düzenlenen 'Söyleşili Konser' beğeni kazandı.


Ulvi Cemal Erkin Salonu'nda düzenlenen etkinlikte yurt dışında müzik eğitimi almış Can Bağdar Bilen ve Yağızcan Keskin öğrencilere müzik ziyafeti sundu. Dinleyicilere keyifli bir müzik dinletisi sunmak ve yurt dışında müzik eğitimi almak isteyen öğrencilere motivasyon kaynağı olması amacıyla düzenlenen etkinlikte Johannes Brahms ve Joseph Horovitz gibi ünlü bestekarların eserleri seslendirildi. Yurt dışı eğitim tecrübelerini aktaran müzisyenler öğrencilere yurt dışında eğitimin olumlu yanlarını ve karşılaşabilecekleri zorlukları anlatmasının ardından etkinlik sona erdi.

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