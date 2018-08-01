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01 Ağustos 2018 16:04

Anadolu Üniversitesinden ayrılan Eskişehir Teknik Üniversitesinin tabelası asıldı

13 üniversitenin bölünmesini ve 20 yeni üniversite kurulmasını düzenleyen tasarının meclisten geçmesiyle Anadolu Üniversitesinden ayrılan Eskişehir Teknik Üniversitesinin tabelası asıldı.

Anadolu Üniversitesinden ayrılan Eskişehir Teknik Üniversitesinin tabelası asıldı

01 Ağustos 2018 16:04


Anadolu Üniversitesinin de arasında yer aldığı 13 üniversitenin bölünmesini ve 20 yeni üniversite kurulmasını düzenleyen tasarının Meclis Genel Kurulunda yasalaşmasının ardından Anadolu Üniversitesinden ayrılan Eskişehir Teknik Üniversitesinin ilk tabelası asıldı. Eski İki Eylül Kampüsü kavşağında yön belirten ‘Anadolu Üniversitesi İki Eylül Kampüsü’ yazısı değiştirilerek ‘Eskişehir Teknik Üniversitesi Havaalanı’ yazılı tabela asıldı. Asılan yeni tabela Eskişehir Teknik Üniversitesinin ilk tabelası oldu.




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