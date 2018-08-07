Anadolu Üniversitesinden Eskişehirspor’a destek

Bu kapsamda 6 Ağustos Pazartesi günü Eskişehirspor yetkilileri Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan’ı Rektörlük Ofisi’nde ziyaret etti. Ziyarete Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Kemal Biçerli ve Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ile Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcılığını tedviren yürüten Prof. Dr. Adnan Özcan da katılım gösterdi. Ziyarete ilişkin görüşlerini aktaran Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Kemal Biçerli ve Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ile Eskişehirspor için düzenlenen kampanyaya destek olacaklarını ve Eskişehirspor’un önümüzdeki dönemlerde hak ettiği yerlerde olmasını dilediklerini belirttiler.

Eskişehirspor’un “Transfere Engel ve Puan Silme” cezalarına sebep olan borçlarına kaynak oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen projeye farklı noktalardan destek katılımları başladı. Ayrıca, 15 Ağustos Çarşamba günü itibarıyla Eskişehirspor’un internet sitesi üzerinden de kampanyaya katılım yapılabilecek. Kampanya kapsamında toplanan para kulübe değil, bu kampanya için açılan banka hesaplarına yatırılacak. Eskişehirspor dışında profesyonel bir yapı tarafından uygulanan bu oluşum, Eskişehir Valiliği ve odaların belirlediği kişiler tarafından aylık denetlenecek. Yapılan faaliyetlerin ifade edildiği bilanço ise internet sitesi ve basın aracılığıyla paylaşılacak.