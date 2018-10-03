Anadolu Üniversitesinden, İnönü Belediyesine teşekkür plaketi

İnönü Belediyesi, Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen konferansa katıldı.

Etkinliğin ikinci günü gerçekleştirilen "Sınırların ve Medeniyetlerin Ötesinde Miras Turizmi" konulu konferans sonrası Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Günay Aktaş tarafından etkinliğe verilen desteklerden dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür plaketi takdim edildi. Başkan Bozkurt, Eskişehir'in tanıtımı için yapılan etkinliklere katılım göstermeye devam edeceklerini belirterek turizmin önemli bir olgu olduğunu aktardı.

Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kongreye katılanlar İnönü Belediyesi standını ziyaret ederek ilçenin tarihi, turistik, doğal ve kültürel değerleri hakkında görevlilerden bilgi aldı.