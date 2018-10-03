İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Anadolu Üniversitesinden, İnönü Belediyesine teşekkür plaketi

İnönü Belediyesi, Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen konferansa katıldı.

İnönü Belediyesi, Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen konferansa katıldı.


Etkinliğin ikinci günü gerçekleştirilen "Sınırların ve Medeniyetlerin Ötesinde Miras Turizmi" konulu konferans sonrası Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Günay Aktaş tarafından etkinliğe verilen desteklerden dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür plaketi takdim edildi. Başkan Bozkurt, Eskişehir'in tanıtımı için yapılan etkinliklere katılım göstermeye devam edeceklerini belirterek turizmin önemli bir olgu olduğunu aktardı.


Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kongreye katılanlar İnönü Belediyesi standını ziyaret ederek ilçenin tarihi, turistik, doğal ve kültürel değerleri hakkında görevlilerden bilgi aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.