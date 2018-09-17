Anadolu Üniversitesinden Türk eğitim sistemine matematik alanında önemli katkı

Eğitim Fakültesi C Blok Prof. Dr. Şefik Yaşar Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantı Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın da katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, matematik eğitiminin önemine değinerek, "Matematiğin nedenli önemli bir derinliğe sahip olduğuna sosyal hayatta yakından şahit oldum ve bu nedenle de geliştirilen projeyi önemli buluyorum. Size bu konuda yaşadığım iki husustan bahsetmek istiyorum. Birincisi, biz matematiği çok fazla dost canlısı görmüyoruz. Özellikle bizim genimizde uğraşılarımızı hızlı çözmek vardır. Son dönemde Afrin'deki operasyonda da emniyette ve askeriyede matematik zekâya sahip kişilerle bu işlerin yapılabileceğini, aksi halde ise hiçbir işte başarılı olunamayacağını gördüm. Bu nedenle de temelde matematiğin sevdirilmesi gerekiyor. Bu konu elbette sadece savunmaya yönelik durumlar için değil, mesela aynı şekilde sanat için de aynı şey geçerli. Eğer bu ilmi bilirseniz, her şeyi daha profesyonel ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

"Kendi geleceğimi siz öğretmenlere bırakacağım"

Yakın bir zamandaki seyahati esnasında şahit olduğu olay üzerinden matematiğin önemini katılımcılarla paylaşan Rektör Prof. Dr. Çomaklı, konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

“Geçenlerde ziyaret ettiğim bir şehrimizde hem 900 yıllık Selçuklu mimarisine ve Roma kalıntılarına hem de düzensiz bir yapılaşmaya şahit olduk. Aynı bölgede bir yandan yaklaşık bin yıllık geçmişe sahip mimariye hayranlık duyarken, diğer taraftan ise düzensizliğe üzülüyorsunuz. Yanımda olan bir arkadaşım da bu düzenin ve sistemin ancak rakamlarla mümkün olabileceğini belirtti. Bunu da ancak matematikle geliştirebilirsiniz ama maalesef o da bizde yok.”

Bugünkü toplantıya, matematiği sevdirmeye yönelik bir etkinlik olması sebebiyle katıldığını dile getiren Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, bir idareci olarak öğretmenlerden beklentisinin yüksek olduğunu belirterek "Benim üç çocuğum var ve onları sizlere emanet edeceğim. Bu yüzden de sizlere yanlış yapmak gibi bir lüksümüz yok. Çünkü kendi geleceğimi siz öğretmenlere bırakacağım ve bu nedenle de sizlerin çok iyi olması gerekiyor. Biz de Anadolu Üniversitesi gibi büyük bir üniversite de görev yapmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Ayrıca bu konuda bize düşen bir görev olduğu takdirde de elimizden geleni yapmaya hazırız. Projede emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

"Projeyi eğitim hamlesinin bir başlangıcı olarak düşünebiliriz"

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Coşkun Bayrak ise projeye ilişkin olarak, “Bu projeyi eğitim hamlesinin bir başlangıcı olarak düşünebiliriz. Proje yürüten arkadaşları tebrik ediyorum. Umarım böylesi projelerle hem matematiği sevdirip hem de matematik okuryazarlığını daha pratik hâle getirerek çıtayı daha yukarı taşıyabiliriz. Baktığımız zaman matematik biraz algılarda zor öğrenilebilen ders olarak nitelendiriliyor. Ben inanıyorum ki sizler onu sevdiriyorsunuz ve kolaylaştırıyorsunuz ama matematiğin gelişebilmesi için onun birleşeni olan Türkçe'nin de etkili olması gerekiyor. Çocuklarımız aritmetikte çok iyiler ancak anlamada bir sorunumuz var. Bu konuda iletişim teknolojilerinin daha etkili olacağını düşünüyorum” dedi.

"Matematik okuryazarlığını desteklemeyi amaçlıyoruz"

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Tangül Kabael ise, “Ülkemizi, Pısa uluslararası değerlendirmelerinde daha yukarı taşıyabilmek ve bu anlamda öğretmenlerimize destek olmak adına yola çıktık. Bu bir başlangıç projesidir. Altyapı projesi olarak düşündüğümüz bu çalışmamızın daha genişleyerek Türkiye'ye açılmasını diliyoruz. Ülkemizdeki matematik okuryazarlığını desteklemeyi amaçlıyoruz ve bunu da birlikte yardımlaşarak gerçekleştirmek istiyoruz” diye konuştu.